Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 2 dicembre 2025: tornano Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua!

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne oggi 2 dicembre 2025 e dalle anticipazioni ufficiali pubblicate da Witty.Tv si scoprirà che cosa succederà nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che vede opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Si inizia con il Trono Over e con una splendida sorpresa: tornano in studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due hanno lasciato il programma ormai due anni fa e sono tornati per raccontare come procede.

Nelle scorse settimane alcuni scambi social tra la coppia ha fatto allarmare i fan lasciando presupporre che i due fossero ad un passo dal lasciarsi. E invece Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stanno ancora insieme e torneranno a Uomini e Donne nella puntata di oggi per dire smentire la crisi e non è tutto perché l’ex cavaliere compirà un gesto che lascia senza fiato. L’uomo, da sempre poco incline ai simbolismi, oggi decide di compiere un passo che pesa più di qualsiasi dichiarazione: consegnare a Roberta un mazzo di chiavi, lasciando intendere una volontà concreta di condividere un futuro più stabile.

E poi ancora le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi 2 dicembre 2025 rivelano che al centro della scena ci saranno anche Francesco e Lucia del Trono Over. I due sono usciti insieme varie volte e si sono resi protagonisti di giochi di sguardi e punzecchiamenti lasciavano intendere che i due presto sarebbero usciti insieme dal programma.

E infatti nella puntata di oggi di Uomini e Donne Francesco S. chiederà a Lucia di uscire insieme ma riceverà un due di picche. A spezzare l’armonia arriverà un nuovo cavaliere. Lucia sceglierà di tenerlo e concedergli spazio, e quel gesto inatteso incrinerà la costruzione che la coppia aveva faticosamente tenuto insieme nelle ultime settimane.



Infine dalle anticipazioni Uomini e Donne si scoprirà che cosa succederà nella puntata di oggi nel Trono Classico. Il tronista Flavio Ubirti farà una romantica sorpresa a Martina, presentandosi a casa sua: tra i due è scatterà anche un bacio. Tuttavia, in esterna con Nicole non mancheranno i contrasti. Dopo una lite, Nicole deciderà di lasciare il programma, accusandolo di essere interessato solo a Martina, e uscirà fuori dallo studio. Flavio raggiungerà subito dopo, cercando di chiarire la situazione. Spazio avrà anche la tronista Sara Gaudenzi con i corteggiatori Marco e Jakub dopo quando accaduto ieri.