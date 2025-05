Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 20 maggio 2025: Valentina Vitale ed Emanuele sempre più vicini

Sono state appena diffuse le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 20 maggio 2025, dal sito ufficiale del programma WittyTv. E nel dettaglio si scopre che grande spazio avrà il Trono Over con tutti i suoi protagonisti, le dame ed i cavalieri. Nella puntata odierna troveranno spazio ancora Arcangelo, Gemma Galgani, Marina e Cinzia ma si inizierà con un’altra coppia che sta nascendo.

Uomini e donne, Marta Pasqualato è diventata mamma di Carlo/ "Ben arrivato nella pazza famiglia"

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Valentina Vitale ed Emanuele sono sempre più complici e vicini. La dama, dopo la brusca e improvvisa chiusura con Alessio Pili Stella, ha deciso di voltare pagina. Nei giorni scorsi per lei è sceso un nuovo e giovane cavaliere, Emanuele, che l’ha immediatamente colpita per la sua riservatezza ed educazione e così la dama ha deciso di conoscerlo. Come procede la conoscenza tra Valentina Vitali ed Emanuele? A gonfie vele i due dichiareranno di avere molti punti in comune.

Uomini e Donne, diretta puntata di oggi 20 maggio 2025

Uomini e Donne, Arcangelo sotto attacco di Tina Cipollari e Gianni Sperti: continua lo show

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che al centro dell’attenzione ci sarà anche oggi Arcangelo, il cavaliere è ormai sempre più nel mirino dei due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti per il modo in cui si sta comportando con le dame che sta frequentando. E mentre Gemma Galgani continuerà a chiedergli incessantemente chiarimenti mentre Marina avrà un acceso scontro con il cavaliere.



Non è chiaro infine se oggi avranno spazio anche altre coppie del parterre del Trono Over, nelle prossime puntate si assisterà alla nascita di due coppie: Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli (i due però sono al centro di indiscrezioni e pare che si siano lasciati dopo Uomini e Donne) e Morena Farfante con il suo Francesco, il loro amore, invece, sembra procedere a gonfie vele.

Uomini e Donne, Sabrina Zago: fan allarmati, lei rompe il silenzio/ "Ecco perché sono sparita dai social"

Quando finisce Uomini e Donne e come vedere le puntate in tv e in streaming

Uomini e Donne, come di consueto, va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 ed è possibile seguire le puntate in diretta streaming su Mediaset Infinity. Il dating show condotto da Maria Filippi si avvia a conclusione, e l’ultima puntata andrà in onda venerdì 30 maggio 2025 e nelle prossime puntata verrà trasmessa la scelta di Gianmarco Steri ma anche le altre coppie del programma.