Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 21 maggio 2025: sboccia l’amore nel Trono Over e non solo

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che anche la puntata di oggi, 21 maggio 2025, sarà ricca di colpi di scena, scontri, discussioni ma non solo. Stando alle anticipazioni che circolano sul web oggi dovrebbe andare in onda la seconda parte della registrazione che si è tenuta lo scorso 4 maggio e protagonista assoluto sarà il Trono Over con le sue dame ed i suoi cavalieri ma anche il Trono Classico di Gianmarco Steri sempre più diviso tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

Andando con ordine, come di consueto, la puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 21 maggio 2025, andrà in onda a partire dalle 14.45 circa su Canale5 ma è possibile seguirla anche su Mediaset Infinity in diretta streaming ed in replica nel tardo pomeriggio su La5. La conduttrice è Maria De Filippi mentre gli opinionisti sono Tina Cipollari e Gianni Sperti che come sempre commenteranno le vicende dei protagonisti in maniera schietta e decisa. Nel dettaglio però le anticipazioni Uomini e Donne svelano che si parlare di Morena Farfante e Francesco ma anche di Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli.

Uomini e Donne: Morena Farfante delusa da Francesco, Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli escono insieme

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che oggi al centro studio si accomoderà Morena Farfante, dama storica del parterre che in passato ha avuto una turbolenta frequentazione con Mario Cusitore. Morena sta conoscendo meglio Francesco e rivelerà in puntata che la conoscenza sta procedendo nel migliore dei modi e lei è molto presa, ci sono stati dei rapporti intimi ma le ha confessato che Francesco, su alcuni aspetti, è molto freddo e chiuso, teme che non si sia lo stesso trasporto e per questo ha dichiarato di essere molto delusa.



E poi ancora nella puntata di oggi di Uomini e Donne nascerà una nuova coppia: Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli. I due si stanno conoscendo da settimane e decideranno di lasciare insieme il programma per viversi i loro amore fuori dalle telecamere. Affiatati e felici i due si dichiareranno innamorati e pronti a viversi appieno la loro storia d’amore. Tuttavia stando alle ultime indiscrezioni pare che la coppia sia in crisi.



Gianmarco Steri e le esterne con Nadia e Cristina: anticipazioni Uomini e Donne

Infine, stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi spazio avrà anche il Trono Classico di Gianmarco Steri con il tronista che uscirà in esterna con entrambe le sue corteggiatrici. Nadia si è presentata nel suo negozio per fargli gli auguri di buon compleanno ed il tronista confesserà di provare un sentimento forte nei suoi confronti e di sentire una certa freddezza e distanza da parte di Cristina.