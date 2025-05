Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 22 maggio 2025: Arcangelo divisivo e Tina attacca Marina

Il Trono Over con le vicende di Arcangelo, Gemma Galgani, Marina e Cinzia, stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne, sarà l’assoluto protagonista della puntata di oggi, giovedì 22 maggio 2025. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere Arcangelo, dopo aver chiuso definitivamente con Gemma Galgani, continuerà la conoscenza con Marina e Cinzia. Tuttavia mentre con Cinzia ci sarà sempre più affinità e scatteranno anche dei baci, con Marina la situazione sarà sempre più tesa.

Le anticipazioni Uomini e Donne, infatti, svelano che Marina prima deciderà di troncare la conoscenza con Arcangelo salvo poi cambiare idea e decidere di continuare a frequentarlo. Questo suo cambio improvviso di idee, tuttavia, la farà finire nel mirino dell’opinionista. Tina Cipollari attaccherà aspramente Marina per il suo comportamento. A questo punto scoppierà un vero e proprio caos che Marina che scoppierà a piangere cerando di far valere le sue idee e poi le cambierà di nuovo decidendo di troncare con Arcangelo.



Morena Farfante e Francesco si confrontano: Gloria Nicoletti dà una chance a Guido

E non è tutto perché stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi anche altre due coppie saranno al centro dell’attenzione. Innanzitutto si accomoderanno in studio Morena Farfante e Francesco. L’ex fiamma di Mario Cusitore rivelerà di provare dei forti sentimenti per il cavaliere il quale invece rimarrà più cauto. Spazio avrà anche il trono Classico di Gianmarco Steri che annuncerà di essere pronto alla scelta tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.



Scossoni ci saranno anche nella coppia formata da Gloria Nicoletti e Guido dopo la loro ultima esterna. La dama aveva chiesto al cavaliere di uscire insieme dal programma ricevendo un no secco con una motivazione assurda ‘e poi cosa facciamo a settembre’ segno che l’uomo fosse più interessato al programma che non ha conoscerla. Guido è finito sotto gli attacchi di Gianni e Tina e nella puntata di oggi ci sarà un chiarimento tra i due. Gli spoiler svelano che nelle prossime puntate i due prenderanno una decisione inaspettata.

Dopo aver rivelato tutte le anticipazioni Uomini e Donne più salienti e importanti non resta che ricordare che il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Questa stagione sta per giungere al termine, l’ultima puntata, infatti, andrà in onda venerdì 30 maggio.