Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 22 settembre 2025: arrivano nuovi tronisti e caos over con Gemma Galgani e Tina Cipollari

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 22 settembre 2025: annunciati i nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania

L’attesa è finita e finalmente oggi torna in onda il dating show di Maria De Filippi giunto ormai alla 24esima edizione. A partire dalle 14.45 puntale come sempre Maria darà il via al suo storico talk con le vicende sia del protagonisti del Trono Over che del Trono Classico commentate anche quest’anno dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma cosa succederà nella puntata di oggi? Per saperlo basta dare un’occhiata alle anticipazioni Uomini e Donne.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è tratta dalla registrazione avvenuta il 26 agosto scorso, la prima della stagione. Innanzitutto c’è stata la presentazione dei due tronisti. Il primo tronista di Uomini e Donne è Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island 2025 che si è fatto conoscere soprattutto per la sua bellezza, ci sarà il video di presentazione in cui spiegherà meglio chi è e che cosa si aspetta dalla partecipazione al talk. Stesso discorso anche per l’altra tronista Cristiana Anania, giovane siciliana lontana dal mondo dello spettacolo che vuole mettersi in gioco e cercare l’uomo della sua vita.

Caos Trono Over: Gemma litiga con Tina, anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che grandi protagonisti saranno anche le dame e i cavalieri del Trono Over. Non è chiaro chi di loro troverà spazio nella puntata di oggi e chi nelle prossime. Si dovrebbe partire, come da tradizione, con Gemma Galgani che racconterà la sua estate ed avrà un confronto con Marina e Arcangelo. Non mancheranno poi, come di consueto le discussioni con Tina Cipollari.

E poi ancora in studio ci saranno Cristiano Lo Zuppone e Asmaa Fares da poco neo genitori. I due racconteranno come procede la loro relazione e come è cambiata dall’arrivo di un figlio. Dopo una coppia la cui storia d’amore procede a gonfie vele arriverà un’altra fresca di rottura. Giuseppe Molonia e Rosanna Siino regaleranno un confronto acceso sulla fine della loro relazione, lui oggi ha un’altra fidanzata mentre lei ha scelto di restare nel parterre. Nel parterre ci sarà anche Federico Mastrostefano, ex tronista del programma tornato come cavaliere.



Uomini e Donne, come e dove vedere le nuove puntate in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni e gli spoiler più salienti del dating show Mediaset non resta che ricordare che Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 22 settembre 2025, sempre a partire dalle 14.45 su Canale 5. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su La 5 tutti i giorni andranno in onda le repliche.