Anticipazioni Uomini e Donne 24 marzo 2025: cosa succederà nella puntata di oggi

Inizio di settimana scoppiettante per il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, dalle anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi, 24 marzo 2025, si scopre che sarà una puntata molto movimentata sia per quanto riguarda il Trono Classio che per quanto riguarda le vicende delle dame e dei cavalieri del Trono Over. A commentare il tutto poi ci saranno gli storici opinionisti Gianni Speri e Tina Cipollari, quest’ultima anche nell’insolita veste di tronista. Cosa succederà? Stando alle anticipazioni oggi andrà in onda la seconda parte della registrazione del 11 marzo scorso.

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che oggi in puntata ampio spazio avrà il Trono Over. Si parte con Alessio Pili Stella. Il cavaliere si accomoderà al centro studio per fare un punto sulle sue frequentazioni e dopo le discussioni degli ultimi giorni deciderà di mettere fine al triangolo sentimentale iniziato con due dame del parterre. Alessio Pili Stelle deciderà di chiudere il rapporto con Luana per concentrarsi su Valentina, quest’ultima però sarà chiara su un punto: continuerà la frequentazione solo se lui metterà un punto alla situazione con Luana. Messo con le spalle al muro il cavaliere troncherà con la nuova arrivata che rimarrà delusa da ciò.

Sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi lunedì 24 marzo 2025, spazio avrà poi il Trono Classico in pieno caos e crisi di Gianmarco Steri. Dopo i malumori delle ultime puntate con la corteggiatrice Francesca Polizzi, che si è detta delusa ed amareggiata del fatto che dopo il bacio il tronista ha deciso di non portarla in esterna, Gianmarco porterà in esterna Cristina Ferrara e Nadia Di Donato. Con quest’ultima ci sarà un accesa discussione in camerino mentre con la prima è scattato il bacio.



Tuttavia, com’è abbastanza prevedibile, il bacio tra Gianmarco e Cristina farà infuriare Francesca Polizzi che alla vista di tutto uscirà fuori dallo studio ed il tronista la inseguirà. Non mancherà poi anche un altro triangolo, quello formato da Damiano, Morena e Gloria. Il cavaliere dirà di essere attratto da Morena scatenando le ire di Gloria che, dopo il bacio che c’è stato tra di loro, gli dirà di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Che sceltà farà Damiano?

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano infine che oggi in puntata Sabrina Zago dopo la brusca rottura con Giuseppe e le pesanti liti tra i due deciderà di voltare pagina concentrando la sua conoscenza su un nuovo cavaliere: Sebastiano. Sabrina e Sebastiano sono usciti a cena insieme e Giuseppe arriverà ad accusarla pesantemente. Svelate le anticipazioni non resta che ricordare che Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5 ed in replica su La5. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su WittyTv sono presenti dei contenuti esclusivi.