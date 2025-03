Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 marzo 2025: torna Orlando Bastianelli ma Gemma Galgani chiude

È tutto pronto per una nuova puntata del dating show di Canale5 e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che ampio spazio nella puntata di oggi avrà il Trono Over con Gemma Galgani ed il ritorno di un discusso cavaliere. Stando alle indiscrezioni verrà trasmessa la prima parte della registrazione del 17 marzo scorso e si partirà proprio con la dama torinese. Orlando Bastianelli tornerà in studio per chiedere scusa a Gemma Galgani. L’uomo era finito al centro delle polemiche dopo la segnalazione di Tina Cipollari. Nelle scorse puntate l’opinionista, che non ha mai creduto alla sua buona fede, ha rivelato che Orlando ha una fidanzata, una donna russa con cui sta insieme da circa vent’anni.

A quel punto Gemma Galgani aveva eliminato Orlando Bastianelli delusa ed amareggiata e lui di tutta risposta aveva deciso di rimanere per corteggiare un’altra dama del parterre, Marina, ma quest’ultima gli ha rifilato il due di picche e quindi ha dovuto abbandonare la trasmissione. Adesso, stando alla anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi Orlando tornerà in studio e chiederà scusa a Gemma. Dirà di alla dama di aver sbagliato ma di essere pronto a farsi perdonare perché vuole conoscerla meglio. Inutile dire che nessuno crederà al cavaliere ed alle sue dichiarazioni, neanche la dama storica che infatti deciderà di eliminarlo nuovamente senza concedergli un’altra possibili. E stavolta l’addio di Orlando Bastianelli ad Uomini e Donne sarà definitivo.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 25 marzo 2025:

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi, martedì 25 marzo 2025, ci sarà spazio anche per i momenti più divertenti e leggeri. Innanzitutto continueranno le sfide di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. I due si scateneranno sui cubi coinvolgendo anche la dama Sabrina Zago, ex fiamma di Giuseppe che dopo la rottura netta e burrascosa adesso sta conoscendo meglio Sebastiano, altro cavaliere del parterre. Si passa poi ad Alessio Pili Stelle che, dopo aver chiuso con Luana, procede la conoscenza con Valentina. I due usciranno in esterna: avranno intenzione di andare avanti?

E poi ancora le anticipazioni Uomini e Donne svelano che ci sarà anche il Trono/Show di Tina Cipollari. L’esuberante opinionista che ha deciso di mettersi in gioco e conoscere un uomo a patto che sia molto benestante sta conoscendo meglio Cosimo Mino Dadorante, imprenditore pugliese, sono stati insieme a Parigi poi nella sua Terra ed adesso sono pronti per volare a Madrid, in Spagna. E per questo viaggio si sono preparati prendendo lezioni di flamenco da un ballerino particolare: Umberto Gaudino ex allievo di Amici di Maria e Filippi e da alcune edizioni tra le fila dei ballerini professionisti.

Dove e quando vedere Uomini e Donne: in tv e in diretta streaming

La puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 25 marzo 2025, andrà in onda come sempre a partire dalle 14.45, è possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su WittyTv sono disponibili delle clip in esclusiva. Al timone come sempre ci sarà Maria De Filippi mentre le vicende di cavalieri e dame, corteggiatori e tronisti saranno commentati con sarcasmo e ironia da Tina Cipollari e Gianni Sperti.