Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 novembre 2025: nuovo scontro tra Sara e Cristiana, Alessio Pili Stella esce con due dame

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 novembre 2025: Alessio Pili Stella fa una scelta

È tutto pronto per la nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 25 novembre 2025, si scopre che al centro dello studio si siederanno per primi i protagonisti del Trono Over ed inseguito le due Troniste del Trono Classico Cristiana Ananina e Sara Gaudenzi. Dalle anticipazioni ufficiali riportate sul sito di WittyTv si apprende che il primo a sedersi al centro studio sarà Alessio Pili Stella.

Chi è Marta, dama di Uomini e Donne/ Nessun bacio con Federico Mastrostefano: lui reagisce così

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che si partirà con le grasse risate con Alessio Pili Stella per una sua piccola gaffe. Lo storico cavaliere sta conoscendo due dame: Jessica e Yone ed in punta dirà che dopo essere uscito con entrambe in un’uscita congiunta preferirà uscire con Yone e quando diceva “Sto uscendo con Yone” (sembrava dicesse “coglione”). Le ha dato l’esclusiva al momento e si stanno trovando molto bene a vicenda. Si passa poi al cavaliere Piero e la sua conoscenza con una dama.



Chi è Jone, dama di Uomini e Donne/ Esce con Alessio Pili Stella e arriva l'esclusiva

Nuovo scontro tra Sara Guadenzi e Cristiana Anania: anticipazioni Uomini e Donne

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si apprende inoltre che ampio spazio avrà il trono classico. Dopo quanto accaduto nell’ultima registrazione, oggi si partirà da Cristiana Anania che in esterna ha baciato Ernesto Passaro, che le ha organizzato una sorpresa di compleanno. Cristiana e Sara Gaudenzi hanno di nuovo litigato in studio: Sara ha detto che Cristiana utilizza i commenti negativi che vede sui social contro di lei. Anania dà della pagliaccia a Gaudenzi. E dunque è nato un nuovo scontro tra Sara e Cristiana, la Anania ha discusso un pò anche con Federico Cotugno perché sono 3 settimane che non lo porta in esterna e lui si è arrabbiato.