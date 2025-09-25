Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 settembre 2025: scoppia lite tra Tina Cipollari e il cavaliere di Gemma Galgani Pasquale

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 25 settembre 202: Gemma esce con Pasquale ma Tina irrompe

È tutto pronto per la nuova puntata di oggi di Uomini e Donne giovedì 25 settembre 2025 e saranno tantissimi gli argomenti che troveranno spazio. Stando alle anticipazioni Uomini e Donne fornite dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la prima parte delle registrazioni del 27 agosto 2025 ed ampio spazio avranno sia il Trono Classico che il Trono Over. Si dovrebbe iniziare con Gemma Galgani la dama che da anni continua imperterrita a cercare l’amore della sua vita con scarsi risultati.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani conoscerà un nuovo cavaliere, Pasquale, con il quale tuttavia successivamente non mancheranno le tensioni. Gemma e Pasquale usciranno in esterna ma sarà in studio che scoppierà una violenta lite, non tra la dama e il cavaliere ma tra Tina e Pasquale. Quest’ultimo nella scorsa registrazione ha scherzato un po’ troppo con la tronista mentre oggi le consegnerà dei panzerottini. Tina non gradirà per nulla e si scaglierà contro il cavaliere dando vita alla prima vera lite di questa edizione del dating show.



E poi ancora dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi 25 settembre 2025 si scopre che ampio spazio avrà il Trono Classico con i due tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Si tratterà delle prime esterne conoscitive, Flavio uscirà con una ragazza e sin da subito scatterà un certo feeling mentre Cristiana si troverà molto bene in esterna con il corteggiatore Federico. E non è tutto tra i corteggiatori della giovane ci sarà anche un ex volto di Temptation Island 2025: Jakub Ektator.

E poi ancora nel Trono Over di Uomini e Donne non mancherano i confronti molto accessi tra le coppie nate nel dating show e già scoppiate nel corso dell’estate. Si partirà con Gloria Nicoletti che conferma la rottura con Guido Ricci e Rosanna Siino e Giuseppe Molonia anche loro spiegheranno perché si sono lasciati e lei ha deciso di ritornare nel parterre. Non ci saranno invece alcuni volti storici del parterre come Ida Platano e Mario Cusitore.

Uomini e Donne, dove e come vedere le puntate in tv e in streaming

Un cenno merita nella anticipazioni Uomini e Donne anche la conoscenza tra Federico Mastrostefano e Rosanna Siino, la dama ha dato ‘un palo’ all’ex tronista ed ha preferito uscire con un altro cavaliere, Simone. Insomma saranno tantissimi gli argomenti di cui parlare nel dating show di Canale 5, l’appuntamento è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 ma è possibile anche seguirla in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.