Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 26 maggio 2025: Marina chiude con Arcangelo

Oggi, lunedì 26 maggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, e attenzione, siamo agli sgoccioli! Venerdì 30 il programma abbasserà la serranda fino a settembre mandando finalmente in onda la scelta di Gianmarco Steri. Ad ogni modo, quello che vedremo nella puntata odierna sarà molto importante per prevedere le dinamiche di quest’estate, soprattutto per Arcangelo che è ancora indeciso su chi potrebbe essere la donna della sua vita. Il cavaliere bergamasco che ha chiuso definitivamente la sua frequentazione con Gemma Galgani si è guardato intorno non poco.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Dal due di picche ad Arcangelo all'alleanza con Gemma

Nel mirino del cavaliere ci sono Cinzia e Marina, per le quali dice di provare un forte interesse. Con loro due ci sono stati moltissimi baci, ma dopo che Gemma ha tentato di chiarire con lui cercando di capire il perchè della rottura immediata, Arcangelo è scappato dallo studio chiudendosi in un bagno per evitare qualsiasi contatto con la torinese e non solo. Marina, dal canto suo, è stanca della poca sicurezza dell’uomo e decide di tornare a sedersi lasciando tutto lo spazio a Cinzia, la quale nell’esterna con lui è apparsa piuttosto interessata.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo choc: "Mia figlia di un mese ricoverata, stavo morendo di paura"/ Come sta

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 26 maggio 2025

Secondo le anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi lunedì 26 maggio 2025 vedremo anche Emanuele e Valentina Vitale, i quali si stanno frequentando da pochissimo tempo. Eppure, la ragazza spiegherà di essersi innamorata del cavaliere e deciderà di abbandonare insieme a lui il programma dichiarando di volerlo conoscere fuori. I due sembrano essere fatti l’uno per l’altra tanto che Emanuele racconterà di averle dedicato una serenata sotto l’ufficio in cui lei lavora.

Poco tempo fa Valentina era stata accusata da Alessio Pili Stella di essere solo concentrata sullo sponsorizzare il suo brand e di venire a Uomini e Donne esclusivamente per farsi conoscere. Ospiti in studio anche Ruggiero D’Andrea e Barbara De Santi: contro ogni previsione la loro storia d’amore prosegue nel migliore dei modi anche lontano dalle telecamere. In più, in base alle anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi lunedì 26 maggio 2025 scopriamo che anche Tiziana e Gabriele torneranno a salutare il pubblico di Canale 5. Oggi anche la loro relazione sembra essere una vera favola.

Gemma Galgani ci ricasca con Arcangelo a Uomini e donne/ Lei lo rincorre, lui scappa in bagno