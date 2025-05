Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 27 maggio 2025: caos nel trono over

Manca poco all’inizio della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 27 maggio 2025, come sempre avrà al timone Maria De Filippi mentre in studio a commentare con sarcasmo, ironia e senza mezzi termini le vicende dei vari protagonisti ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che spazio avranno nella puntata di oggi le dame ed i cavalieri del Trono Over.

Le anticipazioni Uomini e Donne, infatti, svelano che sarà una puntata incentrata sui graditi ritorni, ma non mancheranno anche scontri e liti e colpi di scena. La puntata che andrà in onda oggi, martedì 27 maggio 2025, è la seconda ed ultima parte della registrazione avvenuta l’11 maggio. Innanzitutto, nella puntata di oggi torneranno in studio due coppie: Barbara De Santi ed Ruggiero D’Andrea e Gabriele con Tiziana. Non è chiaro, però, se spazio avrà anche il trono classico di Gianmarco Steri ormai agli sgoccioli, venerdì infatti in prima serata andrà in onda la scelta.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea ospiti, Giovanni Siciliano ritorna ad Uomini e Donne! Anticipazioni

Scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che i riflettori saranno tutti puntati sul parterre del Trono Over e sul ritorno di uno dei cavalieri più controversi: Giovanni Siciliano. Quest’ultimo dopo il burrascoso addio ritornerà in studio deciso a conoscere Francesca Cipriani e frequentarla in esclusiva, senza conoscere altre dame. Cosa farà la dama? Accetterà di riprendere la conoscenza ed i due riprenderanno a frequentarsi.



Nella puntata di oggi di Uomini e Donne spazio avranno anche due coppie del trono over che torneranno come ospiti per raccontare come procede la loro conoscenza. Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si mostreranno felici ed affiatati, la storica dama dirà di non essere mai stata così felice in vita sua e che la loro conoscenza procede nel migliore dei modi. Torneranno come ospiti anche l’ex fiamma di Sabrina Zago, Gabriele con Tiziana per svelare come procede la loro conoscenza.

Anticipazioni Uomini e Donne, in tv e in streaming

Svelate le anticipazioni Uomini e Donne e dopo aver ricordato che lo storico dating show va in onda da lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 non resta che ricordare che è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity ed in replica su La5. Sul sito di WittyTv, invece, sono presente contenuti esclusivi, come interviste e backstage.