Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 27 marzo 2025: continua la conoscenza tra Alessio e Valentina

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che anche la puntata di oggi, giovedì 27 marzo 2025, al centro ci saranno le vicende dei protagonisti del Trono Over e non solo perché ci sarà anche il gradito ritorno di due amate coppie dello show che verranno in studio per raccontare come procede la loro conoscenza tra inizio di una convivenza e voglia di fiori d’arancio. Andando con ordine, stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione del 18 marzo scorso.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zuppone: "Mai stati così innamorati"/ Matrimonio, figlio in arrivo

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che ampio spazio avrà il Trono Over. Si partirà con Margherita Aiello, l’ex fiamma di Mario Cusitore, che sta conoscendo meglio Pierpaolo, tra i due qualcosa si è rotto e dovranno capire e decidere se continuare la frequentazione o troncare tutto. Il cavaliere, a sua volta, ha rivelato di sentirsi un po’ oppresso da lei e dal suo modo di fare. Si passa poi ad un altro cavaliere storico del programma, Alessio Pili Stella che, archiviata la conoscenza con Luana, continuerà a concentrare la sua conoscenza su Valentina e la situazione tra i due sembra procedere a gonfie vele.

Gianmarco, spunta la dedica romantica di Francesca a Uomini e Donne/ Cos'è successo dopo la registrazione

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno tornano a Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che in studio ci sarà il gradito ritorno di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. I due hanno rivelato come sta andando il loro amore al di fuori dal programma. L’ex tronista romana ha rivelato che tutto procede per il meglio ed insieme hanno fatto un importante annuncio: presto andranno a convivere. Il loro amore va a gonfie vele con la benedizione delle rispettive famiglie che sono molto contenti di questa unione. Stando alle indiscrezioni, tuttavia, pare che Gianmarco Steri, sua non scelta ed attuale tronista, si sia mostrato a disagio dalla loro presenza ed abbia salutato Ciro freddamente.



E poi ancora le anticipazioni Uomini e Donne svelano che ritornerà anche un’altra coppia, questa volta del Trono Over: Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza. I due sono stati per molto tempo nel parterre del dating show condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere ha frequentato anche altre dame tra cui Ida Platano. La conoscenza con quest’ultima sembrava procedere a gonfie vele fino a che non sono nate tensioni e dissapori ed alla fine, con colpo di scena inaspettato, Alessandro si è avvicinato a Roberta Di Capua.

Sebastiano Mignosa, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Sabrina e Gloria: "Non c'è stato nulla..."

Uomini e Donne: proposta di matrimonio di Cristiano Lo Zuppone e Asmaa Fares

Infine, le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che spazio avranno anche Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone che presto diventeranno genitori. E non è tutto perché Cristiano ha portato nel salotto uno striscione e ha chiesto alla sua donna di sposarlo. Un momento unico e molto emozionante. Svelati tutti gli spoiler di ciò che accadrà non resta che ricordare che Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5 ma è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.