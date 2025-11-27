Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 27 novembre 2025, Cinzia e Rocco escono insieme, Barbara sbotta: "Non troverò mai un uomo!"

Colpi di scena, nuove conoscenze e addi inaspettati saranno gli ingredienti della nuova puntata di oggi di Uomini e Donne in onda come sempre a partire dalle 14,45 su Canale 5. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nell’appuntamento odierno ampio spazio avrà il Trono Over, soprattutto le dame storiche Barbara De Santi, Cinzia Paolini e Gloria Nicoletti mentre per quanto riguarda il Trono Classico occhi puntati su Sara Gaudenzi.

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che la prima a sedersi al centro studio sarà Barbara De Santi. La dama sta conoscendo un nuovo cavaliere che si chiama Edoardo tuttavia qualcosa andrà storto e tra i due ci sarà una discussione in studio molto accesso. Barbara, che non è un mistero per nessuno è molto pesante e pignola, dice di volere un uomo deciso e sicuro per se scatenando la reazione del cavaliere. Dopo un scontro accesso con Edoardo, Barbara De Santi si lascerà andare ad un duro sfogo: “Non è possibile, come faccio a trovare un uomo se sono così tutti irrispettosi!” Maria De Filippi cercherò di convincere la dama ad essere meno drastica nelle sue decisioni.



E non è tutto, dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi del 27 novembre 2025 si scopre che due protagonisti del Trono Over si metteranno insieme: Cinzia Paolini e Rocco Bruno usciranno insieme dal programma. Lei le leggerà una splendida lettera e le regalerà un bracciale e farà definitivamente breccia nel suo cuore. Tuttavia mentre nasce una coppia un’altra si chiude perché Gloria Nicoletti mostrerà sei dubbi su Stefano. I due si stanno conoscendo da poco ma la dama ha già notato qualcosa che non la convince.

Infine, dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che spazio avrà nella puntata di oggi, giovedì 27 novembre 2025 anche il Trono Classico con la tronista Sara Gaudenzi. Sara porterà in esterna sia Marco Veneselli che Jakub: con quest’ultimo si bacia (è la seconda volta), bacio che in studio ha emozionato tutti. Ci sarà anche una lite tra Sara e Marco perché secondo lei, il giovane l’ha baciata senza sentimento e passione ma tanto per e che in molte cose è immaturo.