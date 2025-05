Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 28 maggio 2025: cosa succederà

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 28 maggio 2025, rivelano che si partirà dal Trono Over, da Giuseppe che sfiderà di ballo contro Gianni Sperti a Gemma Galgani e Marina alleate contro Arcangelo, cavaliere che nel frattempo ha preferito la conoscenza di Cinzia alle due donne. Nel frattempo proseguirà la conoscenza tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani con Alessio Pili Stella che continuerà ad essere molto critico nei confronti dell’ex fiamma.

Si sta per concludere anche questa edizione del programma di Canale5 con la messa in onda in prima serata il 30 maggio del momento della scelta di Gianmarco Steri tra Cristina e Nadia. Il tronista chiuderà il suo percorso scegliendo quale delle due corteggiatrici sarà la donna della sua vita. Nel frattempo il dating show continua e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre cosa succederà oggi.

Gemma Galgani e Marina alleate contro Arcangelo: anticipazioni Uomini e Donne oggi

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Uomini e Donne svelano che nella puntata di oggi continueranno a tenere banco le vicende del cavaliere Arcangelo con Gemma Galgani e Marina si alleeranno contro di lui. Prima le due ex rivali affronteranno la passerella insieme, successivamente invece le due dame andranno nel camerino dell’uomo per chiedergli spiegazioni e chiarimenti ma lui rimarrà impassibile. Spazio avrà poi un’altra coppia, Cinzia e Antonio con quest’ultimo che darà una sorta di ultimatum alla dama.

Si passerà poi a Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, i due dopo una serie di alti e bassi hanno trovato un punto di incontro e nella puntata di oggi di Uomini e Donne riveleranno di aver deciso di continuare a frequentarsi e darsi una nuova opportunità. Tuttavia molto critico nei confronti di Francesca sarà la sua ex fiamma Alessio Pili Stella, l’accuserà di essere incoerente e contradditoria. Ed infine la puntata si concluderà con, si spera ultima, sfida di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. I due in questa edizione si sono sfidati a colpi di passa di danza ed adesso è arrivato il momento del verdetto finale.



Anticipazioni Uomini e Donne, quando in onda e come vederlo in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le più importanti anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, non resta che aggiungere che in puntata non dovrebbe esserci spazio per il trono classico di Gianmarco Steri. Il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e con Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 mentre in replica su La5, ed è possibile seguire la puntata anche su Mediaset Infinity in diretta streaming.