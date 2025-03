Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 31 marzo 2025: tornano Martina De Ioannon e Ciro Solimano

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne sarà una puntata di grandi ritorni quella di oggi, lunedì 31 marzo 2025. Come rivelato dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la terza parte della registrazione dello scorso 18 marzo e faranno il loro ritorno in studio Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. A circa due mesi dalla loro scelta i due racconteranno a Maria De Filippi ed al pubblico in studio come procede la loro storia d’amore, stanno convivendo a Roma, le rispettive famiglie si sono conosciute e vanno d’amore e d’accordo e tutto procede a gonfie vele.

Uomini e Donne, Gianmarco bacia Nadia e la scelta è sempre più lontana/ È lite con Francesca e Cristina

Dalle anticipazioni Uomini e Donne dalla puntata di oggi si scopre anche come reagirà Gianmarco Steri, oggi tronista, alla vista di colei che per mesi ha corteggiatori. Martina e Gianmarco si saluteranno con un caloroso abbraccio. Secondo alcune indiscrezioni circolate sul web pare che Gianmarco abbia capito male inizialmente e fosse convinto che Martina fosse scesa per lui. Ad a proposito del trono di Gianmarco Steri nella puntata di oggi ci sarà un duro confronto con Cristina Ferrara, delusa dal comportamento del giovane, si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che lui è andato in aeroporto per parlare con lei.



Francesca Sorrentino di Uomini e Donne: com'era e com'è dopo ritocchino/ "Sapevo da tempo di doverlo fare..."

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: Cristiano Lo Zuppone chiede ad Asmaa Fares di sposarlo

Ci sarà spazio anche per la proposta di matrimonio di Cristiano Lo Zuppone ad Asmaa Fares nella puntata di oggi di Uomini e Donne. La coppia nata nel parterre del Trono Over quasi un anno fa, dopo un periodo di alti e bassi sembra aver ritrovato la serenità. I due aspettano un figlio che nascerà nei prossimi mesi. Cristiano stupirà tutti si presenterà con due striscioni e poi chiederà ad Asmaa di sposarlo e la risposa dell’ex dama sarà un entusiasta ‘Si’. E sarà uno dei momenti più toccanti ed emozionanti della puntata.



E non è tutto perché dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, lunedì 31 marzo 2025, si scopre che ci sarà la sfilata femminile del Trono Over. Le dame del parterre dovranno sfilare in passarella ed a giudicarle saranno i cavalieri con dei voti da o a 10. Non mancheranno, sempre stando alle anticipazioni Uomini e Donne, anche i commenti ricchi di pepe e pungenti degli opinionisti storici Tina Cipollari e Gianni Sperti: chi vincerà?

Gianmarco Steri: scelta in arrivo a Uomini e Donne?/ I fan non hanno dubbi: chi è la sua preferita

Dove vedere Uomini e Donne in tv, in diretta streaming ed in replica

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi non resta che ricordare che lo storico dating show va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre sul sito di Wittytv sono sempre presenti contenuti esclusivi come interviste, backstage e piccoli spoiler. Le repliche, invece, vanno in onda su La5 a partire dalle 19:30 e 23:30 circa.