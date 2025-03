Anticipazioni Uomini e Donne, puntata del 4 marzo 2025: sfilata del Trono Over

Puntale come sempre a partire dalle 14.45 Maria De Filippi sarà al timone di una nuova puntata di Uomini e Donne in cui protagonisti assoluti saranno le dame ed i cavalieri del Trono Over ma anche l’unico tronista del Trono Over Gianmarco Steri. Nella puntata di ieri è scoppiato il caos quando Angelo, un corteggiatore di Tina Cipollari, ha deciso di contattare la dama Morena Farfante e poi si è scusato con una lettera per Tina mentre Maria De Filippi gli spiegato che in realtà il Trono dell’opinionista è solo un gioco e per questo lui ha deciso di lasciare il programma.

E dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che oggi andrà in onda la seconda parte della registrazione che si è tenuta il 19 febbraio scorso e quindi dopo aver visto una delle dame storiche Barbara De Santi trovare l’amore e lasciare il programma insieme a Ruggero De Andrea e Giulia chiudere con Giovanni oggi i riflettori saranno sempre puntati sul parterre del Trono Over. Ci sarà la sfilata delle dame del Trono Over, le donne del parterre sfileranno seguendo un tema e dovranno convincere gli uomini a votarle, le anticipazioni Uomini e Donne svelano che a trionfare sarà Sabrina mentre Agnese si arrabbierà con un dei suoi corteggiatori colpevole di non averla difesa dal voto basso di Alessio.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nella puntata di oggi continueranno anche le esterne di Gianmarco Steri. Il tronista sta conoscendo meglio le sue corteggiatrici e per lui è arrivato il momento di conoscere meglio Nadia, Francesca e Cristina. Il suo trono sta entrando sempre più nel vivo e dalle anticipazioni si scopre che nelle prossime puntate ci sarà un’eliminazione inaspettata: quella di Liane.

Gianmarco Steri dopo non essere stato la scelta di Martina De Ioannon, che gli ha preferito Ciro Solimeno, ha accettato l’invito di Maria De Filippi di sedersi sul trono. Per lui hanno contattato la redazione più di 10.000 ragazze, un numero record e il suo trono è iniziato con un hype alle stelle. Per il momento Gianmarco è rimasto molto colpito da Francesca che trova una ragazza spontanea, sincera e molto alla mano.

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne non resta che ricordare che l’appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5 è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity mentre su Witty.it sono disponibili contenuti esclusivi. Uomini e Donne va in onda in replica su La5 dal lunedì al venerdì alle 19.40 circa ed alle 23.15. A commentare le vicende sentimentali dei vari protagonisti come sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti.