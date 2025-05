Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 6 maggio 2025: trono over nel caos

La puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 6 maggio 2025, sarà piena di colpi di scena e risvolti inaspettati. A farla da protagonista sarà soprattutto il parterre di dame e cavalieri del Trono Over, nelle prossime puntate infatti nasceranno moltissime coppie ma altre arriveranno al capolinea in maniera brusca e repentina non senza malumori e tensioni ed in qualche caso anche arrivando persino agli schiaffi. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che al centro studio si accomoderanno varie coppie.

Si parte con la conoscenza tra Sabrina e Guido con la prima che tirerà un violento schiaffo a Guido e si prosegue con Giuseppe e Rosanna, per la dama siciliana scenderà un nuovo cavaliere e questo scatenerà la gelosia del cavaliere. E poi ancora non mancheranno i turbamenti sentimentali di Gemma Galgani sempre più delusa da Arcangelo e dal suo comportamento quest’ultimo decidere di voltare pagina e conoscere Marina. Non dovrebbe avere spazio nella puntata di oggi, 6 maggio 2025, il trono classico di Gianmarco Steri.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata si scopre che oggi andrà in onda la seconda parte della registrazione del 22 aprile e protagonista sarà Sabrina Zago che dovrà fare i conti con una brutta delusione. La dama sta conoscendo meglio Guido e sembrava andare bene ma oggi tra Sabrina e Guido scoppierà una violenta lite. Non si conoscono bene i motivi del litigio ma la dama arriverà al punto di darà uno schiaffo al cavaliere.

La conoscenza di Sabrina con il cavaliere subirà una brusca interruzione e Guido deciderà di voltare pagine conoscendo meglio Gloria Nicoletti. Spazio alla coppia formata da Sebastiano Mignosa e Cinzia sempre più affiatati e complici decideranno di concedersi l’esclusiva a vicenda. A gonfie vele procede anche per Giuseppe e Rosanna e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nelle prossime puntate i due usciranno insieme dal programma.



Dove vedere Uomini e Donne in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi non resta che ricordare che il dating show va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su WittyTv sono disponibili contenuti esclusivi. Alla conduzione come sempre c’è Maria De Filippi mentre gli storici opinionisti sono Tina Cipollari e Gianni Sperti.