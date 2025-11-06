Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi, 6 novembre 2025: Agnese De Pasquale sbotta contro Federico Mastrostefano: lite infuocata

È tutto pronto per la nuova puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 6 novembre 2025 e dalle anticipazioni si scopre che assoluti protagonisti del dating show saranno i protagonisti del Trono Over. Si partirà con Gemma Galgani ormai da settimane in aperto scontro Mario Lenti per proseguire con una violenta lite tra Tiziana ed Alessandro. E non è tutto perché anche Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano, la cui frequentazione procede tra alti e bassi, regaleranno scintille.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nella puntata di oggi Gemma Galgani accuserà Mario Lenti di essere incoerente. Da parte sua il cavaliere affermerà di non volere neanche un rapporto di amicizia con lei perché stanco dei suoi attacchi e del suo atteggiamento. Si passerà poi allo scontro Tatiana e Alessandro, lei vorrebbe continuare la conoscenza ma il cavaliere le farà capire di non essere interessato E così quando lei gli proporrà di uscire e vedersi lui spegnerà le speranze dicendole che tra di loro ci sono troppi problemi e facendo scendere una nuova dama. A questo punto Tiziana attaccherà Alessandro e ci sarà un violento scontro in studio.



Agnese De Pasquale litiga con Federico e lo manda a quel paese: anticipazioni Uomini e Donne

E non è tutto, dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 6 novembre 2025, si scopre che la tensione esploderà fino alle stelle per Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano. Continueranno gli alti e bassi tra i due tuttavia il cavaliere dopo la chiusura delle precedenti registrazioni dirà alla dama di provare attrazione per lei ad Agnese, tuttavia, continuano a non piacere i comportamenti di Federico.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, quindi, ci sarà un violento scontro tra Agnese e Federico con la prima che accuserà il secondo di essere incoerente. La De Pasquale sbotterà furiosamente contro il cavaliere fino a decidere di chiudere la conoscenza perché lui ha rivelato di non provare nessuna attrazione nei suoi confronti. Ed infine, ciliegina sulla torna, durante il ballo Agnese De Pasquale ha letteralmente mandato a quel Paese Federico Mastrostefano.



Uomini e Donne puntata di oggi 6 novembre 2025: scintille in studio e tensioni

Tensioni, scontri, liti e colpi di scena saranno al centro della puntata di oggi di Uomini e Donne che come di consueto andrà in onda a partire dalle 14.45 in punto su Canale 5. Al timone come sempre Maria De Filippi mentre a commentare le vicende di dame e cavalieri, tronisti e troniste saranno come sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti.