Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 8 aprile 2025: arrivano Rossella Brescia ed i ragazzi di Amici di Maria De Filippi

È tutto pronto per una nuova puntata del dating show di Canale5 e dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 8 aprile 2025, si scopre che continua il cross over tra Amici ed Uomini e Donne i due programmi di punta della conduttrice pavese. Così come si scopre dalle anticipazioni fornite dai canali ufficiali del programma e su Witty.tv oggi ci sarà l’ennesima gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti.

Il cavaliere di Uomini e Donne, Giuseppe, infatti, è un appassionato di ballo e non perde occasione per ‘sfidare’ Gianni Sperti, ex ballerino. Si tratta ovviamente di una sfida impari che regala la vittoria a Sperti ma che allo stesso tempo regalare leggerezza e divertimento. Entrambi si sono esibiti con una ballerina: per Giuseppe è arrivata una ballerina che conosce da fuori mentre Gianni Sperti si è esibito con Rossella Brescia, ospite dalla puntata. E non è tutto perché a giudicare le loro esibizioni ci saranno tre giudici d’eccezione Umberto, Isobel e Francesca Tocca direttamente dal mondo di Amici di Maria De Filippi. Chi vincerà la sfida?



Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi dell’8 aprile 2025: bacio tra Sabrina Zago e Guido

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 8 aprile 2025, svelano che dopo lo spazio dedicato alla sfida di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe con ospiti Rossella Brescia ed i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi Francesca Tocca, Umberto Gaudino ed Isobel Kinnear si passerà al Trono Over. I primi ad accomodarsi al centro studio saranno Sabrina Zago e Guido. Facendo un passo indietro la dama dopo la burrascosa chiusura con Giuseppe sta conoscendo un nuovo cavaliere.

E dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 8 aprile 2025, si scopre che scatterà un bacio tra Sabrina Zago e Guido ma mentre la dama sarà felice di come proseguono le cose tra loro, gli opinionisti saranno di tutt’altro parere. Soprattutto Tina Cipollari sarà molto dura nei confronti del cavaliere arrivando a sostenere che sia falso e poco sincero ed interessato solo al programma e non alla 54enne. Sarà davvero così?

Svelate le anticipazioni Uomini e Donne non resta che ricordare che il dating show storico di Canale5 condotto da Maria De Filippi va in onda da lunedì al venerdì alle 14.45 circa mentre è possibile seguire la puntata in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity mentre su Witty.Tv sono presenti contenuti esclusivi. La replica, invece, va in onda alle 17.30 e 23.30 su La5, sempre dal lunedì al venerdì.