Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 9 ottobre 2025: lite tra Cristiana Anania Jakub, Gemma Galgani in lacrime per Mario

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 9 ottobre 2025: Cristiana Anania non si fida di Jakub

È tutto pronto per una nuova puntata del dating show di Canale 5, stando alle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nella puntata di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, spazio avrà l’ultima parte della registrazione del 15 settembre. Si partirà con il Trono Classico e con la tronista Cristiana Anania che litigherà con il corteggiatore Jakub.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Cristiana e Jakub litigheranno per un bel pò al centro studio a causa di una storia IG di Jakub che ha aumentato i dubbi che già la tronista aveva sul suo corteggiatore e ribadendo che non riesce a fidarsi totalmente. Insomma, Cristiana continuerà a diffidare del corteggiatore nonostante tutto la conoscenza tra alti e bassi proseguirà. Spazio avrà poi anche l’altro tronista Flavio Ubirti che è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice, Nicole Belloni di cui si parlerà anche più avanti.



Gemma Galgani ci ripensa su Mario Lenti? Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 9 ottobre 2025

Non è chiaro dalle anticipazioni Uomini e Donne se nella puntata di oggi spazio avrà il Trono Over che ha catalizzato la scena nelle scorse puntate. Gemma Galgani dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere Mario Lenti ci ripenserà? Anche Marina chiuderà con il cavaliere ed era stata lei la prima a chiedere il numero del cavaliere ma Mario non ha voluto conoscerla perché la definisce “isterica”. Tuttavia, dopo aver criticato l’aspetto fisico di Mario ed essere finita al centro delle critiche per questo, Gemma si mostrerà in lacrime per lui.

Non dovrebbero trovare spazio gli altri protagonisti del Trono Over come Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Quest’ultima ieri ha avuto un forte scontro mentre Sabrina Zago dopo aver chiuso con Joseph conoscerà un nuovo cavaliere.

Uomini e Donne, dove e come vedere le puntate

Svelate tutte le anticipazioni più salienti della puntata di oggi non resta che ricordare che Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa. È possibile seguire il dating show anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity mentre su La5 ogni sera sia dalle 19.30 circa che dalle 23.00 circa vanno in onda le repliche.