Anticipazioni Uomini e donne, puntata di oggi lunedì 6 ottobre 2025: Gloria in lacrime, Flavio a confronto con Sara e Mihaela dopo le esterne

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 6 ottobre 2025

Nella giornata di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, va in onda una nuova puntata di Uomini e donne come sempre a partire dalle ore 14.45 circa nel pomeriggio di Canale 5. In queste prime puntate della nuova stagione si stanno già definendo alcune dinamiche e i protagonisti, tra tronisti e troniste, dame e cavalieri, corteggiatrici e corteggiatori, si stanno già mettendo in gioco alla ricerca della propria anima gemella.

Ma che cosa raccontano nello specifico le anticipazioni Uomini e donne per la puntata di oggi? Come mostra un video pubblicata sul sito di WittyTv, nel Trono Over ci sarà ampio spazio per un nuovo confronto per Mario con Marina e Gemma, le due Dame con cui ha iniziato una conoscenza.

Ma non solo, perché un confronto arriverà anche per Gloria e Francesco S. soprattutto dopo la loro ultima uscita insieme. Nello specifico, come mostra il video delle anticipazioni di oggi, sarà la Dama a raccontare com’è andata: “Siamo usciti, siamo andati a cena e dopo la cena è scattato il bacio“. Tuttavia, dopo il loro confronto a centro studio, succederà qualcosa che porterà Gloria a scoppiare in lacrime…

Anticipazioni Uomini e donne: Flavio a confronto con Sara e Mihaela

Proseguendo con le anticipazioni Uomini e donne di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, anche il Trono classico vivrà di accesi confronti soprattutto quando entrerà in studio Flavio. Il tronista nelle ultime puntate è stato talvolta criticato dalla corteggiatrice Sara, che ha spesso ironizzato sul suo carattere poco determinato definendo noiose le sue esterne.

I due sono usciti in esterna e, nella puntata di oggi, il tronista sarà a centro studio per un confronto a tre con Sara e Mihaela, altra corteggiatrice con cui è uscito. Ma il confronto si accenderà soprattutto con Sara, che cerca di rispondere alle critiche difendendo la propria posizione: “Io non ho fatto nessuno show, gli ho solo detto: ‘Se sei solo bello, a me non interessi’. Voglio capire se c’è qualcosa di più‘“.

