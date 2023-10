Anticipazioni Uomini e donne, puntata martedì 31 ottobre 2023/ Cristian a confronto con Valentina e Virginia

Uomini e donne, l’addio di Manuela Carriero tiene banco nelle ultime puntate

Le puntate di Uomini e donne in onda in questi giorni sono inevitabilmente concentrate su un clamoroso addio al trono, quello di Manuela Carriero. Il parterre classico del dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, perde una delle sue protagoniste principali. Dopo le naufragate frequentazioni con Michele e Carlo, la tronista ha deciso di lasciare il programma, convinta che nessuno dei due corteggiatori nutra un reale interesse nei suoi confronti.

Nella puntata di ieri si è assistito anche, per quanto riguarda il Trono Over, alla nuova conoscenza di Gemma Galgani con il Cavaliere Bruno. Sembra invece ormai giunta ai titoli di coda la frequentazione tra Silvio e Donatella: inizialmente i due hanno dato l’impressione di essersi trovati, tuttavia la loro relazione pare ora destinata a concludersi.

Anticipazioni Uomini e donne: Manuela e Michele, confronto in studio

Ma cosa succederà nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio, sempre su Canale5? A riportate le prime anticipazioni è un video pubblicato sul sito witty.tv, che svela come la questione legata all’addio di Manuela Carriero al trono non sia affatto conclusa. Oggi, infatti, si assisterà al confronto con il corteggiatore Michele che, come mostra il video, vedrà più volte intervenire la stessa Maria De Filippi, intenzionata a fare luce sulla questione e parsa piuttosto irritata in determinate situazioni.

Proseguendo con il Trono classico, grande protagonista in studio sarà anche Cristian. Il tronista, infatti, avrà un confronto a tre con le corteggiatrici Valentina e Virginia: come andrà a finire? Passando invece al Trono Over, in studio si prendono la scena Gemma Galgani e il nuovo Cavaliere Bruno, con il quale la dama torinese sta iniziando una nuova conoscenza. Archiviata la delusione amorosa legata a Maurizio, la Galgani sembra pronta a ripartire alla ricerca del vero amore.











