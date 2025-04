Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 1 aprile: Gianmarco Steri non sceglie nessuna

È tutto pronto per una nuova puntata e protagonista assoluto della puntata di oggi sarà il trono di Gianmarco Steri. Stando alle anticipazioni Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni oggi, martedì 1 aprile, andrà in onda la prima parte della registrazione del 23 marzo 2025. Maria De Filippi come sempre sarà al timone del dating show mentre a dare pepe a tutto ci penseranno Tina Cipollari e Gianni Speri con i loro commenti piccanti e pungenti.

Scendo più nel dettaglio, le anticipazioni Uomini e Donne svelano che Gianmarco Steri continuerà la sua conoscenza con le tre corteggiatrici: Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Tuttavia gli ultimi atteggiamenti delle ragazze lo hanno amareggiato e deluso tanto che nella puntata di oggi Gianmarco Steri farà un annuncio sorprendente: potrebbe decider di non scegliere nessuna delle tre se continueranno ad avere reazioni contrastanti ed esagerate.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Gianmarco Steri organizzerà un’esterna con Cristina Ferrara dopo che i due, nelle scorse puntate, hanno avuto delle discussioni ma la ragazza non si presenterà. Presente in studio, invece, Cristina spiegherà i motivi della sua scelta ovvero che lei non è la seconda scelta di nessuno e che si è sentita presa in giro.



Le anticipazioni della puntata di oggi svelano che a quel punto gli animi si sono surriscaldati, Gianmarco si è arrabbiato con Cristina e quest’ultima ha abbandonato lo studio scoppiando in lacrime. Non c’è stata nessuna esterna, invece, con Francesca e Nadia. Insomma il trono di Gianmarco è nel pieno caos. Oggi ci sarà anche la sfilata maschile del Trono Over con i cavalieri che si sottoporranno al giudizio delle dame.

Dove vedere Uomini e Donne in tv e in diretta streaming

E mentre stando alle anticipazioni Uomini e Donne Tina Cipollari farà un’importante annuncio sul suo corteggiatore Cosimo non è certo se altri protagonisti del parterre del Trono Over troveranno spazio in studio. Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa su Canale5 è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.