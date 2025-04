Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 10 aprile 2025: Agnese De Pasquale chiude con Vincenzo La Scala

È tutto pronto per la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi giovedì 10 aprile 2025 e dalle anticipazioni si scopre chi saranno i protagonisti del trono over e del trono classico che si accomoderanno al centro studio per parlare e discutere delle loro vicende sentimentali sottoposti come sempre al giudizio ed ai commenti schietti e sinceri di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nella puntata di oggi, giovedì 10 aprile 2025 protagonisti saranno soprattutto le dame ed i cavaliere del Trono Over.

Si parte con Vincenzo La Scala e Agnese De Pasquale. Il cavaliere è ritornato nel parterre, dopo la fine della relazione con Ilaria La Volta anche lei conosciuta nel programma, espressamente per corteggiare Agnese. Come procede la loro conoscenza? Per nulla bene dopo soli pochi giorni di frequentazione Agnese deciderà di chiudere con Vincenzo ad Uomini e Donne adducendo come motivazione il fatto che nonostante abbia cercato di dargli più possibilità non è scattata la scintilla ne nessun’altra forma di chimica.

Tina Cipollari e Cosimo volano a Madrid: Gianmarco Steri litiga con Francesca e Cristina

Sempre stando alle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi Tina Cipollari e Cosimo Dadorante voleranno a Madrid per un’altra delle loro esterne a base di shopping sfrenato, lusso e ‘spese pazze’. La storia opinionista ha deciso di mettersi in gioco con un trono show in cui sta conoscendo l’uomo ideale in base al conto corrente. Per la sua conoscenza si è concentrata sull’imprenditore pugliese e già stata in Puglia, a Parigi ed adesso a Madrid e regalerà non poco di leggerezza.



Spazio infine per il Tronista Gianmarco Steri il cui Trono a dispetto delle aspettative sta deludendo. Gianmarco Steri sta conoscendo meglio tre corteggiatrici, nella puntata di ieri è andato in onda il bacio con Nadia Di Diodato, nella puntata di oggi invece ci sarà un duro scontro con le altre corteggiatrice Cristina Ferrara e Francesca Polizzi a causa della loro mancata reazione al bacio.



Dove vedere Uomini e Donne in tv, diretta streaming e replica

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi 10 aprile 2025 non resta che ricordare che il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.40 circa, è possibile seguire la puntata in diretta streaming su Mediaset Infinity ed in replica su La5 dalle 19.30 e dalle 23.30. Sul sito di Witty Tv, infine, sono disponibili contenuti esclusivi.