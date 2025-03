Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 11 marzo 2025: Gianmarco elimina Liane

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 11 marzo 2025, si scopre che al centro della puntata ci sarà il Trono Classico di Gianmarco Steri, alle prese con le prime tensioni con le sue corteggiatrici ed il Trono Over con il suo parterre di dame e cavalieri. Andando con ordine, la puntata si aprirà dal punto in cui si è conclusa ieri. Dopo l’esterna con Francesca Polizzi con cui è scattato il primo bacio, il 28 romano deciderà di eliminare una delle sue corteggiatrici.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si apprende che Gianmarco Steri eliminerà Liane Arias. Il giovane dirà di essere rimasto sin da subito colpito dal suo aspetto fisico e dalla sua bellezza, tuttavia ha aggiunto che non riesce ad andare oltre. La vede molto frenata e bloccata e che per questo non riesce ad andare oltre nella conoscenza. Gianmarco continuerà la conoscenza anche con Cristina Ferrara anche se con quest’ultima ci saranno tensioni e malumori dovuti principalmente al fatto di trovarla falsa e costruita su alcuni atteggiamenti.

Uomini e Donne anticipazioni: l’esterna di Gemma con Orlando e sfilata degli uomini

E non è tutto perché stando alle anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi, ampio spazio avrà anche il Trono Over. Protagonista sarà la dama storica Gemma Galgani che dopo altalenanti vicende del parterre sta conoscendo meglio un nuovo corteggiatore. Come prosegue la conoscenza tra Gemma e Orlando? I due sono usciti più volte e nelle esterne si è vista molta complicità e attrazione. La più interessata, tuttavia, sembra essere Gemma mentre l’uomo appare frenato. Per Tina Cipollari lui non è attratto ma lì solo per visibilità e nelle prossime puntate ci sarà una lite tra Tina e Orlando.

Sempre il Trono Over regalerà dei momenti esilaranti a tutti i telespettatori. Ci sarà infatti la sfilata dei cavalieri del parterre. A giudicare la sfilata degli uomini saranno, come di consueto, le dame che avranno a disposizione delle palette con i voti da zero a dieci. E nel clima di ilarità e divertimento, poi, ci sarà spazio anche per una sfida a colpi di danza tra Giuseppe e Gianni Sperti a colpi di Tango e Rock and Roll. Nel frattempo sempre giunta definitivamente al capolinea la storia tra Giuseppe e Sabrina.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 11 marzo 2025, non resta che ricordare che il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 21.30 circa, è possibile seguire la puntata in diretta streaming su Mediaset Infinity (e dopo la messa in onda è possibile rivederla) mentre sul sito di Witty Tv è possibile vedere clip in esclusiva di interviste e backstage, i dietro le quinte e altri contenuti interessanti. La replica di Uomini e Donne, invece, va in onda dal lunedì al venerdì su La5 a partire dalle 19.40 e dalle 23.30 circa.