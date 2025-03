Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 12 marzo 2025: Tina Cipollari e Gemma Galgani protagoniste

È tutto pronto per una nuova puntata del dating show di Canale5 condotto come sempre da Maria De Filippi che vede nelle vesti di opinionisti pungenti e puntuali Tina Cipollari e Gianni Sperti e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che oggi mercoledì 12 marzo 2025 andrà in onda la prima parte della registrazione che si è tenuta lo scorso mercoledì 4 marzo e quindi protagoniste assolute saranno Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Non solo loro, ovviamente, perché dovrebbe trovare spazio anche il Trono Classico con l’unico tronista rimasto: Gianmarco Steri. Il bel 28enne ha eliminato la sua corteggiatrice Liane Arias e si è avvicinato molto a Francesca Polizzi ma nei prossimi giorni ci sarà un drastico cambio di rotta. Si vedrà cosa succede anche gli altri protagonisti del Trono Over, alcuni tra le dame ed i cavalieri del parterre che stanno continuando le loro conoscenze o che, al contrario, come Sabrina e Giuseppe hanno deciso di chiudere in maniera brusca. Vediamo nel dettaglio cosa rivelano le anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 12 marzo 2025: Tina esce in esterna con Cosimo

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne in apertura sarà protagonista Tina Cipollari ed il suo Trono Show. La storica opinionista che ha accettato l’invito di Maria De Filippi per trovare un uomo molto benestante ha concentrato la sua conoscenza sul corteggiatore Cosimo Mino Dadorante. Dopo il viaggio romantico a Parigi e lo shopping sfrenato i due hanno lasciato la Capitale francese per un nuovo viaggio. In puntata si vedrà il loro viaggio in Puglia, regione dell’uomo. Cosimo, tra balli e prodotti tipici, presenterà a Tina la sua famiglia.

Sempre nel Trono Over, Diego chiuderà la conoscenza con Arianna per conoscere meglio Agnese. Sabrina, invece, dopo aver chiuso con Giuseppe conoscerà meglio Alessio. Tuttavia la sua ex fiamma sarà sempre più convinta che la Zago non provi nulla per il cavaliere ma stia solo cercando di farla ingelosire. Dopo un esterna in cui non è scattato il bacio, tra Gemma ed Orlando ci saranno delle discussioni ed anche Tina dirà la sua. Infine, Cristina deciderà di chiudere con Emanuele lamentando la mancanza di attenzioni.

Dove vedere Uomini e Donne in streaming ed in diretta tv

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che cosa succederà nella puntata di oggi, mercoledì 12 marzo 2025 che andrà in onda, come sempre, a partire dalle 14.45 circa. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda sarà disponibile nel sito. Sul sito di Witty.Tv, invece, sono disponibili clip in esclusiva con le interviste ai protagonisti ed il backstage.