Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 2025: Gloria Nicoletti chiude con Sebastiano Mignosa

È tutto pronto per una nuova puntata del dating show di Canale5 che andrà in onda come di consueto a partire dalle 14:45 circa. Al timone come sempre Maria De Filippi mentre a commentare le vicende di dame e cavalieri del Trono Over e di tronisti e corteggiatori del Trono Classico ci saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti. E dalle anticipazioni Uomini e Donne ufficiali fornite da Witty.tv si scopre che al centro delle puntata ampio spazio avrà il Trono Classico di Gianmarco Steri.

Siria Pingo e Matteo Vitali perché si sono lasciati, Temptation Island/ Lei: "Stanca, incompresa, sto male"

Andando con ordine, dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi, lunedì 14 aprile 2025, si scopre che al centro dello studio si partirà con il Trono Over e con la conoscenza tra Gloria Nicoletti e Sebastiano. Dopo gli scontri delle scorse puntate la loro conoscenza giungerà al capolinea. La dama, esasperata da alcune su dichiarazioni, si presenterà in studio con una bottiglia di vino dicendo che si tratta della stessa bottiglia che lui avrebbe voluto bere in camera. Chiaro riferimento a dei precedenti battibecchi tra i due. E dopo un confronto molto acceso, Gloria Nicoletti deciderà di chiudere con Sebastiano Mignosa.



Nadia Di Diodato, la corteggiatrice di Gianmarco a Uomini e donne/ Secondo bacio prima dell'addio

Gianmarco Steri bacio di nuovo Nadia Di Diodato ma è deluso da Francesca e Cristina

Dalle anticipazioni Uomini e Donne ufficiali, ampio spazio avrà anche il trono di Gianmarco Steri dopo le discussioni e le tensioni delle scorse puntate, il tronista non solo sceglierà di portare in esterna solo una corteggiatrice, Nadia Di Diodato ma deciderà anche di non confrontarsi con Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. In studio verrà mostrata l’esterna con in cui scatta un nuovo bacio tra Gianmarco e Nadia ed non mancheranno le reazioni delle altre due corteggiatrici.



Francesca, delusa, dirà di sentirsi presa in giro e di aver capito che non è lei quella sbagliata, mentre Cristina commenterà in maniera fredda e distaccata l’esterna ed il bacio sostenendo di aver visto solo attrazione fisica. Il tronista rivelerà la Ferrara è interessata a lui, nonostante i dubbi iniziali, ma non sa come dimostrarlo e non le arriva al cento per cento come Nadia. Nel frattempo ci sarà uno scontro anche tra Gianmarco e Francesca con il primo che accuserà la corteggiatrice di essere lì solo per visibilità e per promuovere i band, la ragazza ha replicato che anche lui fa delle pubblicità.

Chi sono Gloria Nicoletti e Sebastiano, dama e cavaliere di Uomini e Donne/ Lei porta il vino: poi chiude

Dove vedere Uomini e Donne in tv, in streaming ed in replica

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne non resta che ricordare che il programma condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5. È possibile seguire la puntata anche su Mediaset Infinity mentre sul sito Witty Tv sono presenti dei contenuti e esclusivi. La replica va in onda nel tardo pomeriggio, 19.30 e 23:30 su La5.