Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 15 maggio 2025: Arcangelo chiude con Gemma!

Non mancheranno i colpi di scena anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 15 maggio 2025, in onda come sempre a partire dalle 14.45 circa, condotto da Maria De Filippi e con opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne nella puntata odierna verrà trasmessa la prima parte della registrazione che si è svolta lo scorso 28 aprile e protagonista assoluto è stato il trono over con le sue dame ed i suoi cavalieri.

Chi è Fulvia, dama di Uomini e Donne/ Arriva in studio e conquista Sebastiano

Scendendo nel dettaglio le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che grande spazio avrà il triangolo, ormai un quadrilatero in realtà, formato da Arcangelo, Gemma Galgani, Marina ed in seguito Cinzia. Il cavaliere inizialmente ha scelto di frequentare Gemma ma mentre la dama sin da subito si è mostrata invaghita ed attratta, il cavaliere dopo un lungo tira e molla ha iniziato a conoscere meglio un’altra dama, Marina. Nella puntata di oggi Arcangelo chiuderà la conoscenza con Gemma Galgani che non reagirà per nulla bene.

Alessandra Somensi, ex corteggiatrice Uomini e Donne vittima cyber stalking/ Racconto choc: "Ho avuto paura"

Gemma Galgani furiosa contro Arcangelo a Uomini e Donne: “Come fai a chiudere con me!”

Le anticipazioni Uomini e Donne di oggi 15 maggio 2025 svelano che Arcangelo chiuderà la frequentazione con Gemma Galgani scatenando la dura reazione della dama. “Come fai a chiudere una conoscenza con me!?” gli chiederà urlando Gemma, aggiungendo poi: “Non c’è stato solo un bacio ma mi hai anche morso” Gemma cercherà di convincere in tutti i modi Arcangelo a continuare la conoscenza ricevendo un secco rifiuto.



Dalle anticipazioni Uomini e Donne, della puntata di oggi, poi, si scopre che dopo il caos portato da Arcangelo e Gemma si passerà ad un altro blocco con protagonista Sebastiano Mignosa. Il cavaliere rivelerà che le sue conoscenze con Gloria Nicoletti e Cinzia sono entrambe chiude e lui deciderà di voltare pagina con una nuova dama: Fulvia.

Martina De Ioannon attacca ex volto di Uomini e Donne: "Ormai non interessi a nessuno"/ Accuse pesanti

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari ironizza contro Gemma Galgani

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dunque, protagonisti assoluti saranno le dame ed i cavalieri del trono over con Tina Cipollari che ironizzerà su Gemma Galgani per il suo modo di correre dietro al cavaliere mentre di Gianmarco Steri e delle sue due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato si parlerà nelle prossime puntate. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre sul sito di Witty Tv sono sempre presenti contenuti esclusivi.