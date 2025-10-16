Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 16 ottobre 2025: Agnese De Pasquale contro Federico Mastrostefano, Sabrina Zago chiude con Enrico

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, oggi 16 ottobre 2025 e dalle anticipazioni ufficiali fornite da Witty.Tv si scopre che cosa succederà a tutti i protagonisti a cominciare dal Trono Over per poi passare al Trono Classico. Dopo la sfuriata di ieri di Gemma Galgani anche oggi avrà ampio spazio il Trono Over con le sue dame e i suoi cavalieri. Al centro dello studio ci sarà Federico Mastrostefano che sta conoscendo meglio due dame e che avrà un accesso scontro con una di loro.

Scendendo nel dettaglio, infatti, dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi, 16 ottobre 2025, si scopre che si partirà con Federico Mastrostefano che avrebbe dovuto uscire in esterna sia con Francesca che con Agnese De Pasquale ma che invece ha cambiato piani all’ultimo decidendo di uscire a cena con Francesca e di raggiungere poi Agnese solo dopocena. Tuttavia, Federico pare che arriverà alla cena un po’ brillo ma secondo la versione del programma si è sentito male durante la cena con Francesca. Insomma fatto sta che Agnese lo manderà via.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che Magda è uscita con Sebastiano Mignosa e al centro studio racconteranno come è andata la loro esterna. I due si mostreranno affiatati e in sintonia e diranno che sono stati insieme e che hanno avuto un rapporto. Lei, però, sta uscendo anche con Mario Lenti e quest’ultimo non ci sta che veda anche Sebastiano.

Sia Mario che Sebastiano diranno che vogliono l’esclusiva della dama ma Magda tirerà dritta per la sua strada, dicendo che lei non accetta che debba già scegliere. E poi ancora le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che ampio spazio avrà anche Sabrina Zago che interromperà la frequentazione con Enrico, dopo che quest’ultimo esprime la volontà di conoscere anche Cinzia Paolini.

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi non resta che ricordare che l’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi che vede tra gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 su Canale 5 è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity mentre non è chiaro se nella puntata odierna si parlerà anche del Trono Classico con i tre tronisti Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania.