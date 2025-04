Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 17 aprile 2025: Giamarco Steri sempre più nel caos

È tutto pronto per la puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 17 aprile 2025 che andrà in onda come sempre a partire dalle 14.45 circa su Canale5. Maria De Filippi come sempre sarà al timone del dating show mentre protagonisti saranno le dame ed i cavalieri del Trono Over ed i tronisti con i loro corteggiatori. Attualmente in realtà c’è solo un tronista Gianmarco Steri il cui trono è in pieno caso. E dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nella puntata di oggi avrà ampio spazio.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne oggi andrà in onda la terza ed ultima parte delle registrazioni del 6 aprile scorso ed i riflettori sono soprattutto puntati su Gianmarco Steri. Dopo aver visto l’esterna con Cristina Ferrara e la delusione di Nadia Di Diodato che non ha nascosto tutta la sua amarezza per il mancato invito ad uscire da parte del tronista dopo il bacio nell’ultima esterna oggi ci sarà un lungo confronto tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi. Il tronista confesserà che pur ritenendola intelligente e affascinante la percepisce come troppo distante e vorrebbe la Francesca di prima. Lei gli confiderà il perché dei suoi dubbi. Ci sarà un momento molto toccante alla fine della quale i due balleranno insieme.



Non solo il Trono Classico, stando alle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi ampio spazio avrà anche il Trono Over. Si inizia con la frequentazione tra Sebastiano Mignosa e Gloria Nicoletti, che decideranno di interrompere la conoscenza dopo poco mei, tuttavia il cavaliere farà un passo indietro. Oggi ci sarà il colpo di scena: Sebastiano rivelerà a Gloria di essere pronto ad uscire con lei, a sua volta la dama si alzerà per metterlo alla prova ma nessuno dei due lascerà il programma.





Spazio poi avranno anche Giovanni Siciliano e Luana. Il cavaliere metterà un freno alla conoscenza con l’ex fiamma di Alessio Pili Stella, secondo lui la dama è troppo insistente e soffocante e non comprende che lui ha altre esigenze, avendo quattro figli e un lavoro. La discussione si farà sempre più accesa tanto che scoppierà la lite tra Alessio Pili Stella e Giovanni Siciliano. Secondo Alessio quest’ultimo non dovrebbe essere nel programma se non ha tempo di conoscere una dama.

Anticipazioni Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta streaming

Svelate le ultime news sul Trono di Gianmarco Steri e sui protagonisti del Trono Over e le più importanti anticipazioni Uomini e Donne, non resta che ricordare l’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa. È possibile seguire la puntata in diretta anche su Mediaset Infinity mentre su Witty sono presenti dei contenuti esclusivi.