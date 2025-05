Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi, Alessio Pili Stella esce con Annamaria: la reazione di Valentina Vitale

La puntata di oggi è interamente incentrata sul Trono Over e dalle anticipazioni Uomini e Donne ufficiali trapelate dal sito di WittyTv si scopre che cosa succederà ai vari protagonisti. Al centro studio si accomoderanno Arcangelo e le tre dame con cui è convolto: Gemma Galgani, Cinzia e Marina ma il cavaliere verrà attaccato da Tina Cipollari e Gianni Sperti, spazio avrà anche Sabrina Zago.

Anticipazioni Uomini e Donne, settimana 19 - 23 maggio 2025/ Morena furiosa, Margherita lascia il programma

Innanzitutto, però, dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, lunedì 19 maggio 2025, si scopre che al centro studio si accomoderà Alessio Pili Stella che sta continuando la sua conoscenza con la nuova dama Annamaria. I due riveleranno come procede la loro frequentazione che sembra gettare le basi per un futuro insieme. Insomma, la conoscenza procederà nel migliore dei modi e non mancherà la reazione di Valentina Vitale, ex fiamma di Alessio che attualmente sta conoscendo anche lei un nuovo cavaliere, Emanuele. La Vitale lancerà delle frecciatine a Pili Stella.

Quando va in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Redazione stravolge i piani? "Cambiamenti"

Scoppia la lite tra Gemma Galgani e Marina a Uomini e Donne: “Fanno schifo certe tue affermazioni”

E non è tutto perché dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che ci sarà una violenta lite tra Gemma e Marina. Andando con ordine Arcangelo si accomoderà al centro studio insieme alle due dame e Cinzia, il cavaliere rivelerà che è scattato un bacio con quest’ultima e dunque deciderà di troncare con Marina che non la prenderà per nulla bene. Gemma, invece, continuerà in maniera ostinata a chiedere un confronto con il cavaliere per comprendere qual è il reale motivo per cui ha deciso di chiudere.



Durante tutte queste discussioni, però, Marina rivolgerà delle parole non troppo gentili nei confronti della Galgani e tra le due scatterà uno scontro accesso. “Fai schifo con queste parole e la mia dignità non la tocchi!” è sbottata la dama torinese. E non solo ci sarà una lite tra Gemma e Marina ma i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccheranno Arcangelo per il suo comportamento con le tre dame.

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale vittima attacco social: "Non sono una poco di buono"/ "Commenti cattivi"

Uomini e Donne, quando va in onda in tv e come vederlo in diretta streaming

Insomma, le anticipazioni su Uomini e Donne svelano che anche nella puntata di oggi ci saranno scintille, tensioni, scontri e liti. Il programma di Maria De Filippi va in onda a partire dalle 14.45 dal lunedì al venerdì ma è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity mentre sul sito di Witty Tv sono presenti contenuti esclusivi.