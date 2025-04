Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 22 aprile 2025: Sabrina Zago divisa tra Guido ed Andrea

Dopo la pausa dovuta al lunedì di Pasquetta è tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne che torna in onda oggi, martedì 22 aprile 2025. E dalle anticipazioni si scopre che oggi verrà trasmessa l’ultima parte della registrazione avvenuta il 7 aprile scorso ed ampio spazio avrà il trono over con le sue dame ed i suoi cavalieri. Nel dating show di Canale5 non mancheranno anche i commenti pungenti e arguti degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gli occhi saranno puntati su Sabrina Zago, ex fiamma di Giuseppe.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, infatti, nella puntata di oggi si accomoderà al centro studio la dama che ha deciso di voltare pagina e sta conoscendo dei nuovi cavalieri. Sabrina Zago è divisa tra Guido ed Andrea. In quest’ultime settimane la dama sta conoscendo meglio Giuseppe, tra i due è scattato qualche bacio e la Zago è molto coinvolta emotivamente mentre il cavaliere sembra più restio. Secondo gli opinionisti sta perdendo tempo e dovrebbe concentrare la sua conoscenza sul nuovo cavaliere Andrea, che sembra molto più sincero ed interessato. Sabrina chi sceglierà tra i due?



Sempre stando a quanto riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni e degli altri esperti del programma, nella puntata di oggi di Uomini e Donne ampio spazio avranno anche altri due protagonisti storici del Trono Over: Alessio Pili Stella e Valentina. Facendo un passo indietro da alcune settimane Alessio ha intrapreso una conoscenza con la dama napoletana Valentina. E tra i due le cose sembravano procedere nel migliore dei modi tra sguardi d’intesa, feeling e complicità.



Adesso, invece, sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 22 aprile 2025, ci sarà una lite tra Alessio Pili Stella e Valentina perché la dama ha chiesto il numero di telefono a Pierpaolo e questo scatenerà la gelosia di Alessio. Scoppierà la lite tra Alessio Pili Stella e Valentina con quest’ultima che a sua volta accuserà il cavaliere di averla trascurata e di essersi avvicinato a Luana. Insomma, i due riusciranno a chiarire?

Quando va in onda Uomini e Donne: streaming e replica

Dopo la pausa di ieri dovuta alla Festività Pasquali il dating show di Canale5 è torna in onda oggi, martedì 22 aprile 2025. Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che sarà una puntata movimentata e ricca di colpi di scena che è possibile seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sul sito di Witty Tv, invece, sono sempre presenti contenuti esclusivi mentre la replica va in onda dal lunedì al venerdì nel tardo pomeriggio su La5.