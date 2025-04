Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 29 aprile 2025: scontri nel Trono Over e Gianmarco Steri nel caos

È tutto pronto per la puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 29 aprile 2025. Maria De Filippi a partire dalle 14.45 in punto sarà al timone del dating show di Canale5, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti come sempre non si risparmieranno in battute pungenti e sarcastiche sul percorso e le vicende dei vari protagonisti ma cosa succederà nel dating show oggi? Come sempre le anticipazioni Uomini e Donne le ha fornite l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Chi è Diego Di Fazio, cavaliere di Uomini e Donne/ Scontro con Isabella dopo la notte d'intimità

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione che si è tenuta il 14 aprile scorso. Grande protagonista sarà il trono di Gianmarco Steri sempre più nel caos con le sue corteggiatrici. Ieri Cristina Ferrara, dopo l’abbandono, è ritornata in studio in lacrime mentre Nadia Di Diodato gli ha scritto una lettera e nella puntata di oggi si prevedono nuovi colpi di scena. Nel frattempo nel trono over continuerà lo scontro tra Diego Di Fazio e Isabella.

Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin quando si sposano: data del matrimonio/ Tutto sulle nozze

Uomini e Donne anticipazioni oggi: nuovo scontro tra Diego Di Fazio ed Isabella

Scendendo più nel dettaglio dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che nel Trono Over a tenere banco saranno le vicende di Diego Di Fazio ed Isabella. La loro conoscenza prosegue a gonfie vele tanto che i due hanno avuto dei rapporti intimi, rapporti che il cavaliere non ha tenuto per se ma raccontato a tutti in studio scatenando la furia della dama. E lo scontro tra Diego Di Fazio ed Isabella ad Uomini e Donne, perché il cavaliere ha rivelato dettagli intimi sul loro rapporto continuerà anche oggi.



Spazio poi avrà anche il Trono di Gianmarco Steri, dopo il caos di ieri oggi verrà mostrata l’esterna con Cristina Ferrara dove verrà mostrato il loro bacio. Tuttavia al rientro in studio la corteggiatrice darà di matto e lascerà lo studio tra attacchi e polemiche che dureranno l’intera puntata ed infatti non ci sarà più spazio per mostrare l’intervista dell’altra corteggiatrice Francesca Polizzi esterna che, tra l’altro, non verrà mai mandata in onda perché nella prossima registrazione la giovane non ci sarà perché si auto eliminerà abbandonando il programma.



Anticipazioni Uomini e Donne: bacio Morena Farfante e Francesco R., nata una coppia/ Chi è il nuovo cavaliere

Dove vedere Uomini e Donne: in tv, streaming e replica

Svelate tutte le anticipazioni più salienti della puntata di oggi di Uomini e Donne non resta che ricordare che il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5. È possibile seguire la puntata in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty Tv sono disponibili contenuti esclusivi. Il dating show va in onda sempre dal lunedì al venerdì anche in replica su La5.