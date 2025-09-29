Anticipazioni Uomini e Donne della puntata in onda oggi 29 settembre 2025: Gemma Galgani bacia Mario Lenti! Flavio Ubirti esce con Martina

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 29 settembre 2025: Gemma Galgani bacia Mario!>/h2>

È tutto pronto per la puntata di oggi di Uomini e Donne che come sempre andrà in onda a partire dalle 14.45 circa sulla rete ammiraglia Mediaset. Maria De Filippi, e gli storici opionionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino commenteranno le vicende dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico e dalle anticipazioni trapelare in rete da Lorenzo Pugnaloni e dagli altri esperti del programma si scopre che cosa succederà nella puntata di oggi.

Le anticipazioni Uomini e Donne di questo lunedì 29 settembre svelano che oggi andrà in onda la prima parte della registrazione che si è tenuta lo scorso 1 settembre. Si partirà con il Trono Over e soprattutto con un volto storico del parterre presente da più di quindici anni: Gemma Galgani. La dama torinese archiviate tutte le delusioni del passato sta conoscendo meglio due cavalieri. Si scopre che nella puntata di oggi andrà in onda l’esterna tra Gemma e Pasquale ma soprattutto ci sarà un colpo di scena: scatterà il primo bacio tra Gemma Galgani e Mario Lenti, anche se quest’ultimo non concederà l’esclusiva ma uscirà anche con un altra dama.

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che non solo il Trono Over ma anche il Trono Classico troverà spazio al centro della puntata. Si partirà con il tronista Flavio Ubirti che sta conoscendo meglio Martina Cardamone. I due faranno una romantica esterna in piscina, lei pratica nuoto e dunque lo ha voluto portare nel suo mondo. I due si sono divertiti molto scambiandosi sguardi complici e confidenze ed il tronista ha ammesso che di essere molto interessato a lei e di voler proseguire la loro conoscenza.



E poi ancora, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 29 settembre 2025, spazio avrà anche la tronista Cristiana Anania che sta conoscendo meglio Jakub Ektator. La giovane siciliana ha detto che lui sembrava il tipico bello che non balla e quindi l’ha voluto portare apposta in esterna per smascherarlo e invece si son trovati molto bene: lei pensa che c’è molto da scoprire in lui. Queste dunque le anticipazioni più salienti della puntata di oggi del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, anticipazioni e dove e come vederlo in diretta streaming

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che non è chiaro se troveranno spazio nella puntata di oggi anche altre dame e cavalieri del Trono Over come Gloria Nicoletti che chiusa in maniera brusca la sua storia con Guido Ricci sta conoscendo meglio Francesco o di Alessio Pili Stella che è uscito con una nuova dama di nome Francesca. Quel che è certo è che il dating show di Canale 5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa ma è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity.