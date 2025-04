Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 3 aprile 2025: nuovo cavaliere per Agnese

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, giovedì 3 aprile 2025, sempre a partire dalle 14.40 circa su Canale5. Al timone come sempre ci sarà la storica conduttrice Maria De Filippi mentre a commentare le vicende sentimentali di dame e cavaliere, tronisti e corteggiatori saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti. Vediamo nel dettaglio cosa svelano le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi. Si parte con il Trono Over e con Agnese che sta conoscendo un nuovo cavaliere ma spazio avrà anche il trono di Gianmarco Steri.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne trapelate in rete oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione dello scorso 24 marzo 2025. La puntata si aprirà con il Trono Over e con la dama Agnese che avrà un nuovo cavaliere. Non si tratta, però, di un volto nuovo ma del ritorno in grande stile di una vecchia conoscenza: Vincenzo La Scala. L’ex fiamma di Ilaria Volta. Luana continuerà a conoscere Giovanni mentre Pierpaolo approfondirà la conoscenza con Marilù.

E poi ancora dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che grande spazio avrà Gianmarco Steri. Dopo il caos scoppiato nella puntata di ieri in cui c’è stato un duro scontro con Cristina Ferrara che è scoppiata a piangere. Il tronista cercherà un chiarimento con lei ma non tutto andrà come previsto. Cristina spiegherà di aver rifiutato l’esterna perché non vuole essere la seconda scelta di nessuno e si sente presa in giro. Gianmarco tenterà di chiarire ma senza risultati e scoppierà una violenta lite con Cristina.



Nel frattempo nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si vedrà l’esterna di Gianmarco Steri con Nadia Di Diodato. I due si mostreranno sempre più complici ed in sintonia e la giovane corteggiatrice gli farà una gradita sorpresa. E vi possiamo anticipare che tale conoscenza andrà avanti e nelle prossime puntate scatterà anche un bacio tra i due. Ha scelto di non portare in esterna Francesca Polizzi, invece, che in puntata avrà molto poco spazio.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta streaming ed in tv

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, non resta che ricordare che Uomini e Donne ve in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.40 circa su Canale5. E possibile seguire le puntate in diretta streaming su Mediaset Infinity e rivederle ogni volta che si desidera mentre ala replica va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.30 e 23.30. Sul sito Witty.Tv, infine, sono invece disponibili contenuti esclusivi.