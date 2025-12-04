Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 4 dicembre 2025: Sara bacia Tomas ma lo elimina! Colpo di scena

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne oggi 4 dicembre 2025 e dalle anticipazioni si scopre che ampio spazio avranno sia i cavalieri e le dame del Trono Over che la tronista Sara Gaudenzi. Maria De Filippi a partire dalle 14.45 in punto darà il via alle vicende dei protagonisti le cui vicende sentimentali come sempre verranno commentate da Tina Cipollari e Gianni Serti. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nella puntata di oggi.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che si partirà con il Trono Over. Alessio Pili Stella, Federica e Yone si accomoderanno al centro studio: lui tuttavia chiuderà con entrambe perché le dame hanno deciso di sentire anche un altro cavaliere e a lui non starà per niente bene questa situazione. Cinzia Paolini continuerà la conoscenza con il cavaliere Edoardo ma nella puntata di oggi ci sarà un colpo di scena: Cinzia deciderà di troncare la conoscenza con Edoardo. E poi ancora spazio avranno anche Barbara De Santi e Gemma Galgani.



E poi ancora dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi 4 dicembre 2025 si scopre che al centro dello studio i sarà la tronista Sara Gaudenzi che sta conoscendo meglio Marco Veneselli. Oggi si partirà proprio da Sara che farà un’esterna con Thomas con tanto di bacio ma poi lo eliminerà! Infatti ci sarà un colpo di scena clamoroso nella puntata di oggi del dating show. La sintonia tra i due sarà evidente la Sarà confesserà che secondo lei il corteggiatore è molto più avanti di lei ed ha paura che lei possa non ricambiare ciò che lui crede, per questo non vuole fargli creare troppe aspettative, tra i due nascerà un confronto e la tronista verrà attaccata anche da Flavio Ubirti, che in passato ha corteggiato, ed è scoppiata a piangere. Sara uscirà anche con Jakub e questa volta ci sarà uno scontro tra i due in esterna. Insomma il trono di Sara entrerà nel vivo e prometterà scintille.

