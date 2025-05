Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi del 5 maggio 2025: Francesca Polizzi si autoelimina

È tutto pronto per la nuova attesissima puntata di oggi di Uomini e Donne, nel dating show di Canale5 ci sarà tantissima carne al fuoco. Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, lunedì 5 maggio 2025, si scopre che ampio spazio nella puntata di oggi avrà il trono di Gianmarco Steri con un colpo di scena inaspettato: Francesca Polizzi deciderà di autoeliminarsi. La giovane corteggiatrice dopo una serie di liti e tensioni con il tronista romano sceglierà di non presentarsi in studio ed abbandonare il programma.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre anche quale sarà la reazione di Gianmarco che si dirà un po’ deluso ed amareggiato per il mancato confronto ma di capirla allo stesso tempo perché anche lui avrebbe fatto lo stesso. Anzi, si è spinto oltre rivelando che molto probabilmente in questi giorni lui l’avrebbe eliminata perché se è vero che all’inizio sembrava la scelta perfetta con il passare del tempo è cambiata apparendo più chiusa ed introversa. Non è chiaro se avrà spazio in puntata anche l’esterne con le altre due corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.



Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 5 maggio 2025: Gemma piange per Arcangelo

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi 5 maggio 2025 si scopre che ampio spazio avrà anche la storica dama del parterre Gemma Galgani. Gemma ed il cavaliere Arcangelo hanno fatto un’esterna ma mentre la dama sembrava già invaghita e molto presa, il cavaliere è rimasto sulle sue. L’opinionista Tina Cipollari, inoltre, lo ha attaccato sostenendo che lui sia più interessato alle telecamere ed allo spettacolo che non a lei.



A complicare il tutto ci sarà anche il fatto che Arcangelo dimostrerà interesse anche nei confronti della dama Marina e per questo motivo Gemma Galgani scoppierà in lacrime per l’ennesima delusione. Insomma non mancheranno i colpi di scena anche nella puntata di oggi del dating show condotto da Maria De Filippi. Non è chiaro al momento quali altri dame e cavalieri del trono over saranno protagonisti di puntata.

Dove vedere Uomini e Donne in tv ed in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi non resta che ricordare che il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su La5 vanno in onda le repliche. La fine del programma si avvicina nelle prossime settimane, probabilmente intorno al 23 maggio, chiuderà i battenti per poi ritornare a settembre.