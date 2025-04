Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 7 aprile 2025: torna Vincenzo La Scala per Agnese

Puntuale come sempre a partire dalle 14.45 circa andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati ma anche degli inattesi ritorni nel Trono Over mentre per quanto riguarda Gianmarco Steri quest’ultimo uscirà in esterna con Nadia. Andando con ordine dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che ci sarà il ritorno di uno storico cavaliere: Vincenzo La Scala che scenderà nel parterre per corteggiare Agnese De Pasquale.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, lunedì 7 aprile 2025, andrà in onda la seconda parte della registrazione che si è svolta il 24 marzo ed ampio spazio avrà Agnese De Pasquale che avrà un duro confronto con Giuseppe arrivando a dirgli che se fossero su un’isola deserta piuttosto che stare con lui preferirebbe affogare. Per lei tornerà nel parterre Vincenzo La Scala, per corteggiarla. Quest’ultimo nei mesi scorsi aveva deciso di lasciare il programma insieme alla dama Ilaria La Volta ma la loro conoscenza è andata a buon fine.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: Gianmarco Steri esce con Nadia e litiga con Cristina

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 7 aprile 2025, spazio avrà nella puntata di oggi anche il Trono Classico con Gianmarco Steri. Quest’ultimo dopo le tensioni dei giorni scorsi proverà a chiarire con la sua corteggiatrice Cristina Ferrara chiedendole di cambiare atteggiamento e tra Gianmarco e Cristina scoppierà una nuova lite. Anche Francesca Polizzi lamenterà il fatto di sentirsi messa da parte dal tronista.



In studio verrà poi mostrata l’esterna di Gianmarco con Nadia Di Diodato, i due sono usciti e la corteggiatrici gli ha fatto una sorpresa, tuttavia il tronista si lamenterà del fatto che lei sia troppo timida ed è difficile conoscerla a fondo. Stando alle anticipazioni sulle prossime puntate, tuttavia, il clima tra i due si riscalderà non poco ed arriveranno ben due baci.

Infine le anticipazioni Uomini e Donne svelano che la dama storica del parterre ed eterna rivale di Tina Cipollari, Gemma Galgani continuerà a conoscere meglio Luciano.