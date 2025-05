Anticipazioni Uomini e Donne: abbandoni, scarpe lanciate e liti: succede di tutto nella puntata di oggi

Succederà di tutto nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 8 maggio 2025. Dalle anticipazioni Uomini e Donne ufficiali diffuse da Witty.Tv, infatti, si scopre che andrà in onda la prima parte della registrazione che si è tenuta lo scorso 23 aprile e spazio avranno sia il trono classico di Gianmarco Steri alle prese con le sue due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, che il trono over con le due dame ed i suoi cavalieri.

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che la puntata di oggi si aprirà con Giovanni e Francesca accomodati al centro studio, i due si stanno conscendo già da diversi giorni ma la loro frequentazione si alterna ad alti e bassi. La discussione, però, prenderà una piega inaspettata, scoppierà la lite e Francesca Cruciani lancerà una scarpa a Giovanni Siciliano. Nel trono classico, invece, Gianmarco Steri dovrà fare i conti con l’abbandono dello studio di Nadia Di Diodato. La giovane, delusa per i suoi comportamenti lascerà il programma.



Francesca Cruciani lancia una scarpa a Giovanni Siciliano, Nadia Di Diodato abbandona lo studio di Uomini e Donne: anticipazioni

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi, giovedì 8 maggio 2025, si scopre che al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto tra Francesca e Giovanni. Il cavaliere è andato a trovarla nella sua città di Bracciano ma i due hanno avuto una pesante lite, e la discussione continuerà anche in studio dove tra scambi di accuse e di offese ad un certo punto la dama perderà la pazienza e Francesca Cruciani lancerà una scarpa a Giovanni Siciliano. Insomma, scoppierà il caos in studio.

Il caos regnerà anche nel trono classico, Gianmarco Steri ha portato in esterna entrambe le sue corteggiatrici ma al rientro in studio scoppierà la lite tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, a causa dell’acceso sconto improvvisamente Nadia Di Diodato lascerà lo studio di Uomini e Donne. Tutti saranno stupiti anche Gianni Sperti che considererà questa uscita totalmente fuori luogo. Nel frattempo le anticipazioni Uomini e Donne svelano che il tronista anziché rincorrere Nadia si riavvicinerà molto a Cristina…



Uomini e Donne: quando finisce e dove vederlo in tv ed in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni e gli spoiler di quello che succederò nella puntata di oggi, che si preannuncia scoppiettante, di Uomini e Donne non resta che ricordare che la trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty Tv sono disponibili contenuti esclusivi del programma la cui ultima puntata di stagione dovrebbe andare in onda il 23 maggio 2025.