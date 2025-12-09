Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 9 dicembre 2025: Flavio Ubirti minaccia di lasciare il Trono, ecco perché

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 9 dicembre 2025: gemma Galgani chiude con Gianni

Dopo lo stop dovuto alla Festa dell’Immacolata torna in onda con la puntata di oggi 9 dicembre 2025 Uomini e Donne. Al timone come sempre ci sarà Maria De Filippi mentre a commentare le vicende dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. E dalle anticipazioni Uomini e Donne ufficiali fornite da Witty.tv si scopre che cosa succederà nella puntata odierna.

Uomini e Donne, chi è corteggiatore preferito della mamma di Sara: Jakub o Marco?/ Il gesto clamoroso

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che la puntata si aprirà con il Trono Over e con la dama storica del programma Gemma Galgani. La dama deciderà di eliminare Gianni, il cavaliere sceso per lei nella registrazione precedente perché nonostante l’entusiasmo iniziale non è molto interessata a lui e ripensandoci non vuole che il cavaliere possa poi lamentarsi dicendole che lei l’ha illuso. Gemma Galgani deciderà di eliminare il nuovo cavaliere Gianni, dunque, e tale decisione scatena i malumori nel parterre soprattutto da parte di Magda.



Cristiana Anania verso la scelta a Uomini e donne?/ Baci con Ernesto e Federico: la tronista si sbilancia

Flavio Ubirti minaccia di abbandonare il Trono Classico, anticipazioni Uomini e Donne

E non è tutto, dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi si scopre che in studio scatterà un’accesa discussione tra Gemma Galgani e Magda. Per quest’ultima Gemma ha troncato con Gianni non perché poco interessata ma per un altro motivo: non è ancora riuscita a dimenticare Mario Lenti e prova ne è che quando Mario balla con Barbara De Santi è gelosa.

Spazio avrà infine anche il Trono Classico con Flavio Ubirti. Il bel tronista nelle ultime settimana ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatrici Martina Cardamone e Nicole Belloni, con entrambi a conoscenza si sta facendo sempre più importante e con entrambe è scattato un bacio. Tuttavia, a turno, entrambe mostrano la loro gelosia l’una per l’altra e abbandonano lo studio e per questo motivo, perché stanco di rincorrere le corteggiatrici, Flavio Ubirti nella puntata di oggi minaccerà di lasciare il Trono dopo l’ennesima scenata delle corteggiatrici perderà la pazienza: “alla prossima, quello che se ne andrà sarò io”. L’appuntamento con la nuova puntata è per questo pomeriggio a partire dalle 14.45 in punto su Canale 5.

Ciro Solimeno non convince il pubblico di Uomini e Donne/ "Trono noioso. Maria gli concede poco spazio"