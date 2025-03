Anticipazioni Uomini e donne, 17-21 marzo 2025: crac tra Gianmarco e Francesca

Sebbene la settimana di Uomini e donne debba ancora concludersi con le ultime due puntate, in onda oggi e domani pomeriggio, è già tempo di pensare alla prossima settimana con le nuove anticipazioni. Cosa succederà nelle nuove puntate in programma da lunedì 17 a venerdì 21 marzo 2025? Secondo le anticipazioni Uomini e donne riportate da Blasting News, tra i grandi protagonisti ci sarà ancora una volta il trono di Gianmarco Steri.

Nel corso delle prossime puntate, come rivelano le anticipazioni della registrazione dell’11 marzo, ci sarà parecchia maretta tra il tronista e le sue corteggiatrici: dopo un bacio con Cristina, verso la quale dichiara di nutrire maggior attrazione, Gianmarco deve fare i conti con il risentimento di Francesca Polizzi, che decide di lasciare lo studio, e con la furia di Nadia, con cui litiga in camerino. Nella prossima settimana Gianmarco avrà una nuova esterna con Cristina e crescerà il feeling con la corteggiatrice; nessun chiarimento invece con Francesca, con il tronista che decide di non rincorrerla per riportarla in trasmissione in seguito alla sua fuga dallo studio.

Anticipazioni Uomini e donne: Tina non si fida di Orlando, incontro Damiano-Gloria

Proseguendo con le anticipazioni Uomini e donne per le puntate della prossima settimana, in onda dal 17 al 21 marzo 2025 come sempre dal lunedì al venerdì, cosa succederà nel Trono Over? La frequentazione tra Gemma Galgani e Orlando prosegue tra alti e bassi, tuttavia il feeling della coppia deve fare i conti con le critiche di Tina Cipollari: la neo-tronista infatti nutre seri dubbi nei confronti del Cavaliere e della veridicità dell’interesse che dice di provare nei confronti della dama torinese.

Novità in arrivo anche per Damiano, sempre soffermandoci sulle dinamiche del Trono Over: per lui arriva infatti la conoscenza più approfondita con Gloria e tra Dama e Cavaliere arriverà anche un incontro suggellato da un bacio.

