Anticipazioni Uomini e Donne: quando sono le prossime registrazioni e cosa succederà: è caos con le date ma la data di messa in onda è certa

Il mese di settembre è sinonimo di ritorno in onda per i programma televisivi ed i tanti appassionati telespettatori si chiedono quando torna in onda Uomini e Donne con la nuova edizione. La data esatta dell’inizio delle nuove punte c’è: lunedì 22 settembre 2025 a partire dalle 14.45 in punto su Canale 5. Ad essere nel caos, invece, è la data delle prime registrazioni Uomini e Donne 2025. Quando si terranno le prime registrazioni di Uomini e Donne? In questi giorni si sono rincorse le indiscrezioni e i rumors scatenando confusione, quindi meglio far chiarezza.

Inizialmente previste per fine mese nelle scorse settimane Lorenzo Pugnaloni, noto esperto del programma, aveva annunciato come possibili date mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. Successivamente, tuttavia, aveva rettificato sostenendo che si sarebbero tenute prima il 25 e il 26 agosto salvo poi annunciare un ulteriore slittamento. A complicare il tutto anche il sito di DavideMaggio che ha annunciato lunedì 25 agosto, oggi, come date delle prime registrazioni. E dunque quando si terranno le prime registrazioni Uomini e Donne? Al momento e salvo ulteriori slittamenti dovrebbero svolgersi mercoledì 27 e giovedì 28 agosto 2025.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’annuncio dei nuovi tronisti, Temptation Island e parterre del Trono Over

Chiarito quando si terranno le registrazioni Uomini e Donne non resta che rivelare cosa succederà e cosa vedremo nelle nuove puntate. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che ampio spazio avranno le coppie di Temptation Island 2025 che racconteranno nel dating show il loro percorso e soprattutto che cosa è successo dopo la fine del programma e stando ad indiscrezioni sembra proprio che ci saranno clamorosi colpi di scena.

Ma non è tutto spazio avrà soprattutto l’annuncio dei nuovi tronisti del Trono Classico. Nei giorni scorsi sempre il sito di Davide Maggio ha annunciato ufficialmente come primo tronista Flavio Ubirti mentre si fanno sempre più insistenti le voci che vedono in lista per il trono anche Sarah Esposito. E poi ancora grandi sorprese lo riserverà anche il trono over con il ritorno di due amate dame: Gemma Galgani e Barbara De Santi. Non resta dunque che attendere le registrazioni

