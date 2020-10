Anticipazioni Uomini e Donne/ Registrazione 9 ottobre: Davide delude Beatrice

Nuova registrazione per Uomini e Donne e nuovi colpi di scena. I tronisti Gianluca De Matteis, Davide Donadei e Sophie Codegoni, insieme alle dame e ai cavalieri del trono over, si sono ritrovati nello studio di Cinecittà venerdì 9 ottobre. Come fa sapere il portale NewsUeD.com, dopo il classico sfogo di Gemma Galgani che ha discusso con Tina Cipollari per un cactus, la puntata è stata inizialmente dedicata a Giuseppe, un nuovo cavaliere che spera di poter trovare il vero amore grazie all’aiuto di Maria De Filippi. La registrazione, poi, è stata ampiamente dedicata alle vicende del trono classico a cui, solitamente, viene dedicato meno tempo rispetto al trono over. Si parte con Davide Donadei che, dopo aver promesso a Beatrice, la corteggiatrice a cui ha dato il primo bacio, di portarla in esterna in occasione del suo compleanno, ha cambiato idea preferendo vedere Chiara. In studio, Beatrice non ha nascosto la rabbia per l’accaduto e Sophie ha cercato di far capire al collega che avrebbe dovuto rimediare facendole recapitare almeno un piccolo pensiero.

GIANLUCA DE MATTEIS, BACIO CON GABRIELLA

Dopo aver chiuso con Lucrezia Comanducci, Gianluca De Matteis sta conoscendo altre corteggiatrici e tra queste c’è Gabriella che ha conquistato le attenzioni del tronista sia per la sua bellezza che per il suo carattere. In camerino, la loro è stata un’esterna di chiarimento. Gianluca, infatti, come scrive NewsUeD.com, infatti, non ha gradito la definizione che Gabriella ha dato di lui. La corteggiatrice, infatti, ha dichiarato di considerarlo un narcisista e, in camerino, i due riescono a chiarire questo punto. Prima di salutarsi, Gianluca riesce a rubare anche un bacio a stampo a Gabriella. Tornato in studio, poi, ha deciso di eliminare Camilla. Sophie, infine, è uscita con Nino e ha ammesso di trovarsi molto bene con lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA