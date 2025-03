Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri bacia Cristina per la seconda volta, caos tra i fan

Lunedì 17 e martedì 18 marzo 2025 riprendono le nuove registrazioni di Uomini e Donne. I fan del programma sono ansiosi di scoprire cosa succederà ai protagonisti del programma. In particolare a Gianmarco Steri, tronista amatissimo che in questo periodo si trova diviso tra Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. I telespettatori sono rimasti delusi dal fatto che il ragazzo, sebbene si fosse presentato come il tronista che cerca una ragazza semplice e acqua e sapone, abbia riversato il suo interesse nei confronti di Cristina.

Quest’ultima pare proprio incarnare il prototipo dell’influencer uscita da Uomini e Donne, e per questo motivo non è ben vista dal gruppo dei fan del parrucchiere romano. Secondo le anticipazioni del programma, si parlerebbe di un secondo bacio con una delle corteggiatrici. In particolare, si dice che la “fortunata” sia stata proprio Cristina Ferrara, la quale, in questo periodo è al centro delle segnalazioni. Secondo quanto ha riportato Lollo Magazine, pare che la ragazza sia estremamente interessata ai soldi e alle telecamere e non sia affatto lì per Gianmarco Steri. “Te lo posso assicurare, non è umile e semplice come lui. Tutto il contrario”, aveva detto un utente a Lorenzo Pugnaloni.

Ma andiamo avanti. La testimonianza riportata da Lollo Magazine è ancora tutta da verificare ma nelle ultime ore a Uomini e Donne spuntano anche le segnalazioni di Deianira Marzano, che asserisce che Cristina Ferrara sarebbe andata solo per partecipare e farsi notare dai social, e che all’inizio non sapeva nemmeno chi fosse il tronista. “L’estate scorsa Cristina Ferrara era fidanzata con un ragazzo di Napoli, dice solo bugie per crearsi un personaggio“, diceva la segnalazione. Ma passiamo ora a scoprire come sta andando al trono over, che nelle ultime settimane vede protagonisti Giuseppe e Sabrina Zago. Tra loro è davvero finita?

Per ora non ci sono anticipazioni di Uomini e Donne che ci raccontano come sta andando il percorso di Sabrina nel programma, bensì spuntano grandi novità su Tina Cipollari. L’opinionista continua a conoscere Cosimo Dadorante con grande entusiasmo. Dopo un volo a Parigi e uno in Puglia, i due voleranno a Madrid per un viaggio appassionante. Come finirà tra i due? Si innamoreranno davvero o rimarrà tutto solo un gioco?