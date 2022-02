Anticipazioni Uomini e donne, registrazioni 23 febbraio 2022/ Matteo rischia il trono? Liti in studio

Uomini e donne non smette di regalare colpi di scena ai telespettatori, o almeno questo è ciò che si direbbe alla luce delle registrazioni tenutesi il 23 febbraio 2022. Secondo quanto prevedono gli spoiler tv delle nuove puntate ci sono, infatti, importanti novità sia per ciò che concerne il Trono Over che per il Trono Classico. In particolare, Matteo Ranieri si vedrà protagonista di una “scelta nella scelta”, dopo essere rimasto sul trono con una sola pretendente. La sua decisione finale sarà quella di seguire il consiglio ricevuto recentemente da Maria De Filippi, dando una seconda chance al suo trono. Per il Trono Over, Ida Platano si vedrà costretta a chiudere sul nascere la conoscenza avviata con Alessandro, dopo l’ennesimo scontro in studio, per poi ritornare sui suoi passi. Tra le altre novità, Gemma Galgani tornerà protagonista del dating-show, con l’ennesimo siparietto sexy che troverà il dissenso di Tina Cipollari, con tanto di annessa bagarre tra i presenti in studio.

Uomini e donne, Matteo Ranieri prosegue il trono classico: anticipazioni registrazioni 23 febbraio 2022

Gli ultimi spoiler tv di Uomini e donne, forniti da Uomini e donne classico e over, partono con la scelta di Matteo Ranieri. Il tronista deciderà di proseguire il suo trono classico, apparso compromesso di recente per via del ritiro dal dating-show delle pretendenti a eccezione di Federica Aversano, poi risultata in studio assente per un malore con negatività riscontrata ai test sul Coronavirus. Nella nuova puntata, Federica risulterà ancora una volta assente, ma nonostante la defezione della pretendente superstite, Matteo si renderà protagonista di un’esterna con una nuova corteggiatrice bionda. Nessun ritiro per lui dal programma, quindi: Ranieri sceglierà di seguire il consiglio di Maria De Filippi, ovvero quello di darsi ancora tempo nella sua ricerca dell’amore avviata in tv, senza vedersi costretto a scegliere Federica o in alternativa l’addio al programma.

Infine, sempre per il trono classico Luca Salatino uscirà con Soraya, scatenando la reazione avversa di Lilli, che invece non verrà invitata in esterna dal tronista.

Trono Over: nuove liti e bagarre in studio a Uomini e donne

Per ciò che concerne il Trono over, invece, Ida Platano tornerà al centro studio, messa dinanzi ad una serie di decisioni da prendere. Si farà avanti un aspirante cavaliere per lei, ma l’ex di Riccardo Guarnieri preferirà dare l’esclusiva ad Alessandro. Nonostante il corteggiatore in carica l’abbia raggiunta a Brescia, lui metterà in discussione il suo rapporto con Ida dicendosi incerto sull’esclusiva, tanto che la Platano deciderà di piantarlo in asso chiudendo la conoscenza. Ad opporsi alla scelta della dama sarà Tina Cipollari, provocando poi il dietrofront dell’ex di Riccardo Guarnieri, che di tutta risposta darà una seconda chance ad Alessandro.

Spazio poi per Gemma Galgani. La veterana del trono over diventerà protagonista di un video su una giornata ideale con un ipotetico fidanzato, dove lei si mostrerà in sexy lingerie, provocando l’attacco di Tina Cipollari. A difendere l’ex di Giorgio Manetti, saranno Ida e l’altro opinionista tv, Gianni Sperti. Al centro studio Nadia e Massimiliano si daranno l’esclusiva, decidendo di uscire come coppia dal programma. Arriveranno due dame per Stefano, che lui vorrà tenere. Biagio verrà accusato di essersi inventato delle sedicenti avances ricevute da Cristiana, con la smentita categorica di quest’ultima sulle attenzioni oggetto di discussione in studio. Infine, esploderà l’affaire Pinuccia: chi ha assistito alle registrazioni segnala che “si ha la sensazione di una sua supponenza e pretesa che tutto le sia dovuto, perché è una persona di una certa età”; la figlia l’ha turbata mostrandole delle critiche social negative sul suo conto. Ciò nonostante la dama troverà la forza per prendere di mira Alessandro, rispetto alla scelta del cavaliere di tenere in studio una nuova pretendente e Tina Cipollari non si farà scrupoli, tacciandola di egoismo.

