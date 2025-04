Quando sono le prossime registrazioni di Uomini e Donne: cambiano le date

C’è grande attesa per le prossime anticipazioni Uomini e Donne per scoprire che cosa succederà nelle prossime registrazioni e non solo per quanto riguarda il trono classico con Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici Cristina Ferrara, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi ma anche per il Trono Over. Gemma Galgani, infatti, sta conoscendo un nuovo cavaliere mentre Tina Cipollari continua la sua frequentazione con il suo cavaliere Cosimo Dadorante. E cosa succederà nelle prossime registrazioni?

Uomini e Donne e Tradimento si fermano/ Ecco perché e quando tornano in onda

Innanzitutto occorre rivelare le date, quando sono le prossime registrazioni di Uomini e Donne. In questa edizione le registrazioni delle nuove puntate si sono tenute quasi sempre di domenica tanto che persino Tina Cipollari durante il dating show ha ironizzato su questo venendo simpaticamente rimproverata da Maria De Filippi. Questa settimana, invece, ci sarà uno stravolgimento non dovuto alle intemperanze della storica opinionista ma al fatto che questa domenica e lunedì saranno la Santa Pasqua ed il Lunedì dell’Angelo per questo le registrazioni si sposteranno. Dunque la risposta alla domanda quando sono le prossime registrazioni di Uomini e Donne è martedì 22 e mercoledì 23 aprile 2025.

Uomini e Donne 'celebra' Martina De Ioannon e Ciro/ La reazione della coppia e le critiche degli hater

Anticipazioni Uomini e Donne registrazioni, cosa succederà? Gianmarco Steri andrà da Francesca Polizzi?

Svelate le date delle prossime registrazioni si può anche provare a fornire delle anticipazioni Uomini e Donne su quello che succederà in studio tra dame e cavalieri del Trono Over e non solo. Innanzitutto a catalizzare l’attenzione sarà il trono show di Gianmarco Steri. Il tronista romano sta continuando la sua conoscenza con Nadia e con Cristina. Dubbi invece riguardano Francesca Polizzi, dopo le tensioni e gli scontri degli ultimi giorni sembra proprio che la giovane abbia abbandonato il programma. Francesca Polizzi si è autoeliminata? Gianmarco Steri andrà a riprenderla? In molti si chiedono inoltre anche come continuerà la money story tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante dopo aver visto l’opinionista nelle vesti di contadina.