Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 5 maggio 2025: spunta un retroscena su Cristina Ferrara

Oggi si terrà una nuova registrazione di Uomini e Donne e dalle anticipazioni si scopre che cosa succederà sia nel Trono Classico che nel Trono Over. L’attenzione, però, è tutta per Gianmarco Steri sempre più vicino alla scelta che sta conoscendo meglio le sue due corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Nella registrazione di ieri il tronista ha fatto delle esterne con entrambe, ammettendo però che attualmente sente maggior trasporto verso Nadia, Cristina la percepisce frenata e con meno trasporto. Le due dichiarazioni, ovviamente, hanno fatto sbottare la Ferrara che lo ha accusato di prepararla ad essere la non scelta.

E non è tutto perché adesso prima della registrazione di oggi, 5 maggio 2025, e delle conseguenti anticipazioni Uomini e Donne su quello che è accaduto è spuntato un retroscena su Cristina Ferrara. Stando ad una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni la giovane corteggiatrice è stata beccata insieme alla madre vicino ad un centro commerciale a Salerno visibilmente abbattuta. Chi l’ha vista, infatti, ha sostenuto di averla vista molto giù ed abbattuta: che sia andata male l’esterna con Gianmarco? Per il momento si tratta solo di indiscrezioni e che come tali vanno prese con le pinze ma fanno crescere la curiosità su cosa succederà nella registrazione di oggi al trono di Gianmarco Steri.

Nel frattempo in attesa delle anticipazioni Uomini e Donne sulle registrazioni di oggi 5 maggio 2025 è stata annunciata la data e quando andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. L’esperto del programma su Lollo Magazine, infatti, ha rivelato che l’ultima registrazione di Uomini e Donne si terrà domenica 11 maggio 2025 e sarà in quella data che il tronista romano annuncerà chi sarà la donna che vuole avere al suo fianco.



La scelta dovrebbe andare in onda nelle ultime puntate di questa edizione, edizione la cui ultima puntata andrà in onda intorno al 23 maggio. Chi tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara sarà la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Sono tanti gli indizi che fanno protendere verso Nadia soprattutto le dichiarazioni dello stesso Steri che, anche ieri, ha rivelato di essere molto attratto da lei e di trovarla interessante sia esteticamente che fisicamente. Sarà davvero lei la scelta?