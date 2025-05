Anticipazioni Uomini e Donne, settimana dal 19 al 23 maggio 2025: Gemma delusa, Margherita e Dennis escono insieme

Pronti per scoprire cosa succederà questa settimana a Uomini e Donne? Il dating show di Maria De Filippi chiuderà i battenti dalla fine del mese, motivo per il quale si tratta di un momento ‘caldo’ in cui molte coppie tirano le somme di una stagione passata a conoscersi. Andiamo quindi a vedere quali sono le anticipazioni settimanali dal 19 al 23 maggio 2025, chi si è infuriato e chi invece ha deciso di uscire per mano ad un nuovo fidanzato.

Questi saranno giorni pienissimi di novità a partire da Arcangelo e Cinzia che si sono dati il loro primo bacio. I due si conoscono da pochissimo ma sembra essere scattato qualcosa che di certo non era scattato nella conoscenza con Gemma Galgani, finita purtroppo nel peggiore dei modi con liti e battibecchi a profusione. La protagonista assoluta di questa settimana a Uomini e Donne è sicuramente Margherita Aiello, dama che dopo tante peripezie pare aver finalmente trovato l’amore in Dennis. I due hanno infatti deciso di lasciare insieme il programma.

Anticipazioni Uomini e Donne, settimana dal 19 al 23 maggio 2025: Gianmarco pronto a scegliere

In questi giorni, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne dal 19 al 23 maggio 2025, assisteremo al lieto fine di Margherita. Dopo una stagione piena di delusioni con Giovanni Siciliano e Mario Cusitore, finalmente ha deciso di abbandonare il dating show di Canale 5 insieme al cavaliere Dennis. I due sono anche stati pizzicati in seguito al loro addio al programma e hanno confermato che tra di loro procede tutto a gonfie vele. Non si può dire lo stesso di Morena Fanfante, che invece verrà delusa da Francesco. Infatti, dopo un racconto apparentemente pieno di interesse e attrazione da parte di lei, il cavaliere preciserà di non sentirsi ancora coinvolto dalla dama. Lei, furiosa tornerà a sedersi nel parterre femminile.

Le cose procedono alla grande anche per Ruggiero e Barbara De Santi, i quali torneranno in studio per dare un altro aggiornamento sulla loro storia d’amore. In puntata vedremo anche Tiziana e Gabriele mentre Gemma Galgani dichiarerà di sentirsi delusa da Arcangelo, con il quale sperava di costruire qualcosa di importante. Infine, si passerà al Trono Classico, con Gianmarco Steri che comunicherà di essere pronto per la scelta (qui per scoprire chi ha scelto il tronista). Nelle successive puntate vedremo le ultime esterne di Nadia Di Diodato e di Cristina Ferrara.