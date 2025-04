Anticipazioni Uomini e Donne, settimana dal 14 al 18 aprile 2025: Alessio e Giovanni arrivano alle mani?

Siete pronti a scoprire le nuove anticipazioni settimanali di Uomini e Donne per la settimana dal 15 al 18 aprile 2025? Si prospettano giorni di fuoco per i personaggi del dating show di Maria De Filippi, specialmente per quanto riguarda il Trono Over, dove ci sarà una rissa sfiorata tra due cavalieri del parterre maschile. Sul fronte Trono Classico, invece, grandi novità tra Gianmarco e Nadia, anche se anche qui non mancheranno i tafferugli. Passiamo quindi a scoprire tutto su cosa vedremo nei prossimi giorni a Uomini e Donne.

Partiamo da Alessio Pili Stella del Trono Over, che da quando Giovanni Siciliano ha iniziato ad uscire con Luana, non ha risparmiato neanche una critica al cavaliere napoletano. Già la scorsa settimana abbiamo assistito a qualche scontro ma secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, questa volta si sfiorerà la rissa. Infatti, Giovanni racconterà in centro studio di avere tre figli da tre madri diverse e di non riuscire a conciliare gli impegni con il programma, motivo per il quale non riesce a sopportare l’insistenza di Luana. A quel punto è intervenuto Alessio Pili Stella dando vita ad una discussione decisamente accesa che li ha portati quasi alla rissa.

Anticipazioni Uomini e Donne, settimana dal 14 al 18 aprile 2025: Gloria mette alla prova Sebastiano

Continuiamo le anticipazioni di Uomini e Donne parlando di Gloria Nicoletti, anche lei protagonista assoluta del Trono Over. Dopo le discussioni avvenute in centro studio la scorsa settimana, la dama continuerà a confrontarsi con Sebastiano Mignosa. Quest’ultimo confesserà di essersi reso conto di provare ancora dei sentimenti per lei, ma quello che è successo dopo ha fatto di nuovo crollare ogni speranza. Saputo del suo interesse, Gloria ha deciso di metterlo alla prova una volta per tutte e gli ha chiesto di uscire dalla trasmissione insieme a lui. Sebastiano, invece, non si è mosso e ha rifiutato la proposta.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, le anticipazioni di Uomini e Donne svelano un altro disastro. La dama torinese conoscerà un altro cavaliere, ma la loro conoscenza si chiuderà nel peggiore dei modi. L’appuntamento non è andato bene e in studio, Gemma si mostrerà molto triste. Sul fronte Gianmarco Steri, invece continua la “soap” tra Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato. Quest’ultima verrà portata ancora in esterna e scatterà un altro bacio tra i due scatenando l’ira di Francesca, convinta che il tronista la stia prendendo in giro. Non solo, la ragazza racconterà anche un episodio toccante del suo passato commuovendo il tronista che apprezzerà molto il suo coraggio.