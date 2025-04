Martedì, 22 aprile, Uomini e Donne tornerà su Canale 5 dopo la pausa dovuto alle festività pasquali. Ad ogni modo, non andrà in onda per l’intera settimana, bensì fino a giovedì 24, dato che il 25 aprile il dating show si fermerà di nuovo per la Festa della Liberazione. Ma, cosa succederà nelle prossime puntate del programma condotto da Maria De Filippi? Probabilmente, il pubblico avrà modo di vedere quanto accaduto nella registrazione dello scorso 13 aprile, dove il protagonista assoluto è stato Gianmarco Steri. Difatti, si parlerà del trono del barbiere romano, con sviluppi molto interessanti.

Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne? L'indiscrezione: "Ha trovato l'amore"/ Chi è il nuovo fidanzato

Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco si troverà in studio senza una delle sue corteggiatrici: Nadia Di Diodato. Il motivo? Dopo essersi scambiati un bacio, il tronista l’ha messa da parte, concentrandosi sulle altre due corteggiatrici, Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. Un atteggiamento che ha ferito Nadia, la quale ha deciso di fargliela pagare, non presentandosi in puntata. Al che, non vedendo la ragazza seduta nel parterre, Gianmarco ha abbandonato la registrazione per andarla a riprendere nell’immediato, lasciando spiazzate Cristina e Francesca.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina sono d'accordo?/ L'amico Enzakkione interviene: "La verità"

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà dal 22 al 24 aprile 2025

Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda da martedì 22 aprile a giovedì 24 aprile, si parlerà anche del Trono Over. Per quanto riguarda Gemma Galgani, non ci sono buone notizie. La dama, infatti, riceverà un due di picche da Arcangelo, che le ha confessato di essere infatuato di un’altra donna, ovvero Marina. Insomma, quest’edizione del dating show non sembra aver portato grandi gioie a Gemma, la quale ha ricevuto di nuovo una delusione dopo l’altra.

Spazio, poi, a Isabella e Diego. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la dama deciderà a sorpresa d’interrompere la frequentazione con il cavaliere. Eppure, nella scorsa puntata, i due avevano raccontato di aver vissuto una bella esterna. Ma, nel giro di pochi giorni, tutto sembra essere cambiato. A far precipitare la situazione sarebbe stata una confidenza di Diego agli opinionisti in studio. Il cavaliere aveva infatti rivelato di aver avuto un rapporto intimo con Isabella, un dettaglio che – a detta della dama – non avrebbe dovuto condividere. Offesa e infastidita, Isabella ha quindi scelto di chiudere ogni rapporto con lui.

Maria De Filippi, outfit di Saint Laurent per la quinta puntata del serale Amici 24/ Il prezzo esorbitante!